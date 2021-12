Nokia szykuje wróbla z Exynosem

Nokia szykuje nowy telefon z układem Samsung Exynos. Wygląda na to, że Finowie postanowili spróbować współpracy z kolejnym projektantem.

Żyjemy w XXI wieku, elektronika stoi za prawie wszystkim. Czy zatem naprawdę doczekaliśmy się wróbla z Samsungiem? Tak, to nowy telefon fińskiego HMD Global. Nokia Suzume (suzume to po japońsku właśnie wróbel) będzie kolejnym smartfonem europejskiego producenta. Do tej pory mobilna Nokia współpracowała już z Qualcommem i MediaTekiem. Potem do tego grona dołączył chiński Unisoc. Finowie postanowili jak widać nawiązać współpracę z każdym. Teraz bowiem zobaczymy Nokię z Exynosem.

Będzie to model Exynos 7884B. To niestety bardzo słaba jednostka. Powstała ona bowiem w wiekowej już technologii 14 nm. Wygląda na to, że będziemy mieli do czynienia z bardzo, ale to bardzo budżetowym smartfonem. Nadchodzący telefon pojawił się w bazie benchmarków Geekbench. Przeszedł on test Geekbench 5.4.3 i zdobył 306 punktów w teście jednego rdzenia i 1000 punktów w teście wielu rdzeni. Dowiedzieliśmy się również, że urządzenie będzie miało 3 GB RAM. Do kompletu użytkownik otrzyma Androida 12.

