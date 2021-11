Nokia szykuje kilka tanich telefonów

Nokia Mobile szykuje kilka nowych tanich telefonów. Tak wynika z analizy dotychczasowych doniesień.

Nokia szykuje cały wysyp nowych urządzeń. Do takiego przynajmniej wniosku dojdziemy wtedy, kiedy podsumujemy ostatnie doniesienia. Finowie z HMD Global certyfikowali ostatnio trzy nowe telefony w Rosji. O ile przyzwyczailiśmy się do tego, że większość firm prezentuje swoje wyroby w Chinach lub Indiach, to HMD Global regularnie robi to w Rosji. Niestety z rosyjskich dokumentów certyfikacyjnych nie wynika prawie nic. Jedyne co udało nam się poznać, to numery kodowe TA-1401, TA-1405 oraz TA-1433.

Na szczęście nie są to jedyne przecieki na temat Nokii z ostatniego czasu. Znany i ceniony w branży Evan Blass dotarł do tego, jak będą wyglądały cztery nowe telefony europejskiej firmy. Nie zaskakuje fakt, że będzie to niski i średni segment cenowy. Nokia N150DL będzie średniakiem z potrójnym aparatem głównym, Nokia N151DL oraz Nokia N152DL to budżetowce z pojedynczym aparatem głównym. Nokia N1530DL najpewniej będzie częścią serii X. To średniopółkowiec z potrójnym aparatem głównym. Niewykluczone, że część z tych telefonów przeszła właśnie certyfikację w Rosji.

Źródło zdjęć: evan blass

Źródło tekstu: nokia power user, wł