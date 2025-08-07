Żabka planuje duże zmiany. Obejmą blisko 11 mln Polaków (nasz news)

Redakcji Telepolis.pl udało się dotrzeć do ciekawych informacji, na temat planowanych nowości w aplikacji Żappka. Nieoficjalnie dowiedzieliśmy się, że sieć sklepów planuje wprowadzić dodatkową możliwość zdobywania żappsów, które można później wymieniać na nagrody.

Dalsza część tekstu pod wideo

Gry w aplikacji Żappka

Żabka pracuje nad wprowadzeniem gier w swojej aplikacji mobilnej Żappka. Na zrzutach ekranów widać, że system będzie oparty na rankingach. Z naszych informacji wynika, że te będą co tydzień resetowane, aby użytkownicy mogli poprawiać swoje wyniki.

Co więcej, za aktywność będą przewidziane nagrody, dzięki którym można zaoszczędzić na zakupach w sklepach Żabka. Prawdopodobnie będą to między innymi właśnie żappsy, ale nie można wykluczyć też innych nagród.

Niestety, funkcja na razie owiana jest tajemnicą. Nie wiemy, kiedy gry miałyby trafić do Żappki. Kwestią otwartą pozostaje też to, jakie nagrody będą przyznawane za rozgrywkę czy miejsca zajmowane w cotygodniowych rankingach.

Żabka inwestuje w gry

Nie jest to pierwszy raz, gdy Żabka inwestuje w świat gier. W aplikacji Żappka już teraz można kupować między innymi karty podarunkowe oraz subskrypcje PlayStation, Nintendo, Xbox czy Google Play. Poza tym od 2022 roku działa też oficjalny serwer Discord, który skupia w tym momencie ponad 16 tys. użytkowników. Na nim również można zdobywać dodatkowe żappsy.