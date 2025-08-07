Aplikacje

Żabka planuje duże zmiany. Obejmą blisko 11 mln Polaków (nasz news)

Żabka planuje wprowadzenie nowości w swojej aplikacji mobilnej, która pozwoli na zdobywanie dodatkowych żappsów.

Damian Jaroszewski (NeR1o)
DAMIAN JAROSZEWSKI (NER1O) 10:04
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Telepolis.pl
Żabka planuje duże zmiany. Obejmą blisko 11 mln Polaków (nasz news)

Redakcji Telepolis.pl udało się dotrzeć do ciekawych informacji, na temat planowanych nowości w aplikacji Żappka. Nieoficjalnie dowiedzieliśmy się, że sieć sklepów planuje wprowadzić dodatkową możliwość zdobywania żappsów, które można później wymieniać na nagrody.

Dalsza część tekstu pod wideo

Gry w aplikacji Żappka

Żabka pracuje nad wprowadzeniem gier w swojej aplikacji mobilnej Żappka. Na zrzutach ekranów widać, że system będzie oparty na rankingach. Z naszych informacji wynika, że te będą co tydzień resetowane, aby użytkownicy mogli poprawiać swoje wyniki.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Smartfon SAMSUNG Galaxy Z Fold 7 5G 16/1TB 8" 120Hz Czarny SM-F966
Smartfon SAMSUNG Galaxy Z Fold 7 5G 16/1TB 8" 120Hz Czarny SM-F966
0 zł
10599.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 10599.99 zł
Telefon HMD Nokia 105 2024 DualSim Czarny
Telefon HMD Nokia 105 2024 DualSim Czarny
0 zł
109 zł - najniższa cena
Kup teraz 109 zł
Smartfon CUBOT King Kong Ace 3 8/256GB 6.58" 90Hz Czarny
Smartfon CUBOT King Kong Ace 3 8/256GB 6.58" 90Hz Czarny
0 zł
869.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 869.99 zł
Advertisement

Co więcej, za aktywność będą przewidziane nagrody, dzięki którym można zaoszczędzić na zakupach w sklepach Żabka. Prawdopodobnie będą to między innymi właśnie żappsy, ale nie można wykluczyć też innych nagród.

Niestety, funkcja na razie owiana jest tajemnicą. Nie wiemy, kiedy gry miałyby trafić do Żappki. Kwestią otwartą pozostaje też to, jakie nagrody będą przyznawane za rozgrywkę czy miejsca zajmowane w cotygodniowych rankingach.

Żabka inwestuje w gry

Nie jest to pierwszy raz, gdy Żabka inwestuje w świat gier. W aplikacji Żappka już teraz można kupować między innymi karty podarunkowe oraz subskrypcje PlayStation, Nintendo, Xbox czy Google Play. Poza tym od 2022 roku działa też oficjalny serwer Discord, który skupia w tym momencie ponad 16 tys. użytkowników. Na nim również można zdobywać dodatkowe żappsy.

Z aplikacji mobilnej Żappka korzysta już 10,7 mln użytkowników.

Image
telepolis
żabka żappka żappka nowa funkcja żappsy gry w aplikacji Żappka
Zródła zdjęć: Damian Jaroszewski / Telepolis.pl
Źródła tekstu: oprac. własne