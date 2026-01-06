Aplikacje

YouTube Music zalewa śmieciowa muzyka AI. Nawet w opcji Premium

Problem śmieciowych treści zalewających serwisy streamingowe dopadł również YouTube Music. Na AI slop narzekają nawet użytkownicy korzystający z płatnej subskrypcji.

Mieszko Zagańczyk (Mieszko)
MIESZKO ZAGAńCZYK (MIESZKO) 13:35
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
YouTube Music zalewa śmieciowa muzyka AI. Nawet w opcji Premium

Użytkownicy YouTube Music coraz częściej skarżą się, że ich rekomendacje są zalewane niechcianymi utworami generowanymi przez AI. Jak wynik z kilku wątków na Reddicie (r/YoutubeMusic) w sekcjach z nowościami, miksach i podczas automatycznego odtwarzania utworów na YouTube Music pojawiają się wykonawcy AI z bardzo dużymi katalogami oraz generycznymi tytułami, a problem dotyka także osób opłacających subskrypcję.

Dalsza część tekstu pod wideo

Zgłaszający podkreślają, że dostępne narzędzia kontroli rekomendacji działają słabo. Przycisk kciuk w dół i opcja „Nie interesuje mnie” usuwają jedynie pojedynczy utwór, po czym szybko pojawiają się kolejne, podobne propozycje. W części przypadków te same konta z AI slopem wracają w różnych miksach i kolejnych sesjach odtwarzania automatycznego, co wywołuje frustrację wśród użytkowników premium.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Ładowarka sieciowa QOLTEC GaN Power Pro 45W Czarny
Ładowarka sieciowa QOLTEC GaN Power Pro 45W Czarny
0 zł
64.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 64.99 zł
Szkło hartowane 3MK HardGlass Max Lite do Samsung Galaxy S25
Szkło hartowane 3MK HardGlass Max Lite do Samsung Galaxy S25
0 zł
34.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 34.99 zł
Szkło hartowane SPIGEN Glas.Tr Slim do Apple iPhone 15/16 Przezroczysty
Szkło hartowane SPIGEN Glas.Tr Slim do Apple iPhone 15/16 Przezroczysty
0 zł
60 zł - najniższa cena
Kup teraz 60 zł
Advertisement
YouTube Music zalewa śmieciowa muzyka AI. Nawet w opcji Premium
Screen: u/vlastawa / Reddit

Jeden z wpisów na Reddicie zawiera bezpośrednią krytykę kierowaną do Google: 

Drogi Google, nie za to płacę. AI slop naprawdę wymyka się spod kontroli. To staje się naprawdę absurdalne. Otworzyłem dziś YTM i sześć na dziesięć rekomendacji w nowościach to AI slop. Innego dnia co drugi utwór na mojej automatycznie generowanej playliście był AI slopem. Kliknięcie „Nie interesuje mnie to” ani zaznaczenie kciukiem w dół nie robi żadnej różnicy, ponieważ dotyczy to tylko tej konkretnej piosenki, a nie „artysty” (który zastępuje jakość ilością, przez co pojawia się jeszcze częściej).

W dyskusjach na Reddicie pojawia się też wątek potencjalnych konsekwencji dla serwisu. Użytkownicy sugerują, że brak możliwości łatwego filtrowania muzyki generowanej przez AI w YouTube Music może skłaniać część osób do rezygnacji z subskrypcji, przejścia do innych usług lub powrotu do lokalnych bibliotek muzyki. 

Dear Google, that's not, what I'm paying for. AI slop is really getting out of hand.
byu/vlastawa inYoutubeMusic

Problem AI slopu, czyli śmieciowych treści generowanych za pomocą sztucznej inteligencji, dał się już we znaki użytkownikom innych platform streamingowych. Odczuwają to na przykład subskrybenci Spotify, gdzie muzyka AI zaczyna dominować wśród nowych nagrań. W ciągu ostatnich 12 miesięcy Spotify usunął ponad 75 mln spamowych utworów, z których większość to dzieło generatywnej AI. Podobny problem ma Deezer, który szacuje, że ok. 28% dziennych uploadów to utwory w pełni generowane przez AI. 

Nie inaczej jest w przypadku serwisów wideo. Niedawno opublikowana analiza firmy Kapwing wykazała, że ok. 21% losowo przeglądanych Shortsów było generowanych przez AI, a 33% wszystkich klipów miało cechy AI slopu, to np. coraz bardziej widoczne, pseudo newsy i automatycznie generowane historyjki z narratorem AI. Kapwing określił je jako „bezsensowną, niskiej jakości treść wideo, która podczas oglądania powoduje u widza efekt korozji stanu psychicznego”.

Image
telepolis
AI Deezer spotify sztuczna inteligencja YouTube youtube Music ai slop
Zródła zdjęć: Emre Akkoyun / Shutterstock
Źródła tekstu: Android Authority, Reddit