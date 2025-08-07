Sprzęt

Lidl rzucił na promocję sprzęt znanej marki. Pod sklepem już kolejki

Nie ma nic lepszego o poranku niż filiżanka aromatycznej kawy. Z tym stwierdzeniem z pewnością zgodzi się spora część Polaków. Lidl natomiast już od samego rana kusi świetnym markowym ekspresem Bosh, który nas wyręczy w robieniu takiej kawy.

Ekspres do kawy BOSH w Lidlu

Od 7 do 13 sierpnia ekspres do kawy VeroCup będzie można nabyć w sklepach stacjonarnych Lidla i to po promocyjnej cenie 1499 złotych. Cena regularna tego urządzenia to 2199 złotych, dlatego możemy wyobrazić sobie, że do Lidla mogą ustawić się nieco większe niż na co dzień kolejki. Bo jak to z promocjami tego typu bywa — kto, pierwszy ten lepszy. 

Życzymy każdemu "smacznej kawusi"

I znów mamy do czynienia z produktem wypróbowanym i polecanym przez 88 procent użytkowników. Niektórzy nawet nazywają go hitem. A ci, którzy uwielbiają kawę ze spienionym mlekiem, są zazwyczaj w siódmym niebie.

Chwalony za działanie, łatwe czyszczenie, smak kawy, za stosunek jakości do ceny. Trudno się właściwie przyczepić i wymienić jakieś wady - jeśli już na coś narzekają to na zbyt mały zbiornik na wodę i na fakt, że nie da się regulować rozmiaru miseczki. Ale sama kawa jest przepyszna, ekspres chodzi bardzo cicho - same zalety. 

Mój hit: spieniacz do mleka. Świetny ekspres, nieskomplikowany i łatwy w obsłudze sposób spieniania mleka. Urządzenie jest łatwe do czyszczenia, a do jednostki zaparzającej można łatwo się dostać. Jedyną wadą jest odrobinę za mały zbiornik na wodę, ale da się z tym żyć. Dobry stosunek jakości do ceny.

- zachwala sprzęt jeden z użytkowników. 
