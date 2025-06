Pracujesz z dokumentami? Bardzo docenisz tę nową funkcję od Google

Gemini podsumowuje nasze PDF-y

Dysk Google właśnie otrzymał nową funkcję Gemini – asystent sztucznej inteligencji od teraz zapewnia podsumowanie naszych dokumentów PDF. W momencie otworzenia takiego pliku, otwiera się boczny panel, który zawiera podsumowanie tekstu przez AI. Oprócz podsumowania, mamy również do dyspozycji dodatkowe, kontekstowe dalsze działania, które możemy wykonać za pomocą AI na tekście. Mogą to być akcje w rodzaju „stwórz wstępną propozycję umowy” albo „napisz potencjalne pytania do rozmowy rekrutacyjnej na podstawie tego CV”.