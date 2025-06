One UI 8 z przydatną nowością. Docenisz w hałaśliwym otoczeniu

Wśród ujawnionych funkcji pojawiła się opcja Call Captions w aplikacji Telefon , czyli automatyczne napisy podczas rozmów telefonicznych. Funkcja została odkryta w wersji testowej o numerze ZYF5 , która prawdopodobnie pojawi się w kolejnej aktualizacji beta. Co ważne, obecna publiczna beta (ZYF3) tej opcji jeszcze nie zawiera, ale wszystko wskazuje na to, że użytkownicy zobaczą ją w najbliższych tygodniach .

Opis funkcji wyraźnie wskazuje, że napisy pokazują na ekranie, co mówi każda ze stron rozmowy. Samsung podkreśla, że warto poinformować rozmówcę o aktywacji tej opcji, co ma znaczenie dla prywatności i komfortu rozmowy. Choć Call Captions jest jeszcze w fazie testów i nie działa w pełni stabilnie, wszystko wskazuje na to, że trafi do finalnej wersji One UI 8. To kolejny krok Samsunga w stronę większej dostępności i wygody użytkowników.