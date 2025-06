Masz Galaxy S25? Możesz zainstalować One UI 8 w wersji beta

Druga beta – Polska w gronie wybrańców

Pierwsza otwarta beta One UI 8 wystartowała pod koniec maja w USA, Wielkiej Brytanii, Niemczech i Korei Południowej. Teraz, wraz z udostępnieniem drugiej bety, do grona tych krajów dołączyła Polska oraz Indie. To oznacza, że polscy użytkownicy flagowców z serii Galaxy S25 mogą już pobrać aktualizację i sprawdzić, co nowego przygotował Samsung.

Aby dołączyć do programu testów, wystarczy zapisać się do bety w aplikacji Samsung Members. Po akceptacji zgłoszenia, aktualizacja pojawi się do pobrania bezpośrednio na smartfonie, w odpowiednim miejscu Ustawień.

Co nowego w One UI 8 beta?

Jedną z ciekawszych nowości jest funkcja Galaxy AI w klawiaturze Samsung – „Text to Image”. Dzięki niej użytkownicy mogą generować obrazy na podstawie wpisanego tekstu, co otwiera zupełnie nowe możliwości kreatywnej komunikacji.

Oprócz tego, One UI 8 przynosi odświeżony wygląd interfejsu, usprawnienia w płynności działania oraz szereg poprawek bezpieczeństwa i stabilności. Całość bazuje na najnowszym Androidzie 16, co gwarantuje dostęp do najświeższych rozwiązań prosto od Google'a.

Kiedy stabilna wersja?

Samsung potwierdził, że stabilna wersja One UI 8 wraz z Androidem 16 zadebiutuje na nadchodzących składanych smartfonach Galaxy Z Flip7 i Galaxy Z Fold7. Użytkownicy Galaxy S25 mogą spodziewać się oficjalnej aktualizacji OTA wkrótce po tej premierze, która powinna się odbyć już w przyszłym miesiącu.

Jak dołączyć do bety?

Otwórz aplikację Samsung Members na swoim Galaxy S25/S25+/S25 Ultra.

Znajdź baner dotyczący programu One UI 8 beta i zapisz się.

Po akceptacji zgłoszenia, przejdź do Ustawień > Aktualizacja oprogramowania i pobierz nową wersję.