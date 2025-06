Android 16 trafia na pierwsze smartfony. To już nie są testy beta

Android 16 w finalnej wersji właśnie trafia na pierwsze urządzenia z serii Pixel, a w kolejnych miesiącach aktualizacja zostanie udostępniona także innym markom smartfonów. To najwcześniejsza premiera dużej wersji Androida od lat, co oznacza, że użytkownicy szybciej niż dotąd otrzymają najnowsze funkcje i poprawki.

Nowa podstawa dla Material 3 Expressive i wygodniejsze powiadomienia

Android 16 przygotowuje grunt pod nowy wygląd Material 3 Expressive , wprowadzając rozwiązania poprawiające dostępność i łatwość obsługi. Jedną z kluczowych nowości są „live updates” – powiadomienia na żywo, które pozwalają śledzić na przykład status zamówienia jedzenia czy przejazdu bez konieczności ciągłego otwierania aplikacji. Funkcja ta pojawi się początkowo w wybranych aplikacjach, a Google współpracuje z partnerami, by rozszerzyć jej dostępność na kolejne platformy, w tym Samsung Now Bar czy Oppo i OnePlus Live Alerts .

Ułatwienia dla osób korzystających z aparatów słuchowych

Zaawansowana ochrona w jednym miejscu

Android 16 wprowadza tryb Advanced Protection, czyli zestaw rozbudowanych funkcji bezpieczeństwa. Chronią one przed atakami internetowymi, złośliwymi aplikacjami, niebezpiecznymi stronami czy próbami oszustw telefonicznych. Rozwiązanie to jest skierowane zarówno do osób szczególnie dbających o prywatność, jak i do użytkowników, którzy po prostu chcą mieć pewność, że ich urządzenie jest dobrze zabezpieczone.