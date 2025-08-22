Pół miliarda miesięcznie. Ta aplikacja jedno robi naprawdę dobrze

Aplikacje

Threads ogłosiło w tym miesiącu, że osiągnęło 400 milionów aktywnych użytkowników miesięcznie. To prawie tyle samo co platforma X. I jakby nie analizować, to jednak dane dotyczą prawie pół miliarda osób.

Anna Kopeć (AnnaKo)
ANNA KOPEć (ANNAKO) 16:22
0
Sukces przyszedł nieco po cichu

Jak słusznie zauważa blog Mashable, Threads ma w sobie coś porównywalnego do serialu "Wielki podryw". Tyle, że akcja dzieje się w mediach społecznościowych. Jest dość przewidywalny, w sumie to nie niesie ze sobą niczego nowatorskiego, a także jest stosunkowo mało obraźliwy. Nie trzymają się niego żadne dramy, a jakimś sposobem powoli staje się najpopularniejszą aplikacją od lat. 

Platforma bez tożsamości?

Według danych wyszukiwarki, "Twitter" i "X", są wyszukiwane częściej od 12 do 30 razy w niż "Threads" w Google. Ale nie ma się co dziwić, Threads to popularna platforma, pozbawiona poniekąd wyrazistości. X Elona Muska kojarzy nam się z dramatami, generowanymi po części przez samego miliardera, który dba, aby nikt nie zapomniał o jego platformie.

Threads robi właściwie tylko jedno i robi to umiarkowanie dobrze. Pozwala, aby posty użytkowników były widoczne i angażujące. I to jest w punkt. Większość korzystających z platformy oczekuje właśnie tego. I choć Threads na pierwszy rzut oka może wydawać się nieco nudny, to jednak jego użytkownicy stoją za nim murem. To dla nich nie tylko platforma społecznościowa, ale także miejsce w internecie, w którym czują się jakby nie krzyczeli w pustkę. 

Sukces zawdzięcza także powolnemu wdrażaniu nowych funkcji. Wszystko jest tu przemyślane i robione niejako bez pośpiechu. Dla wielu osób jest to także zupełnie coś nowego.

Zródła zdjęć: Antonio Guillem / Shutterstock
Źródła tekstu: mashable.com