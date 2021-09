Apple pozwala oceniać swoje aplikacje w App Store. Z jakim skutkiem?

Apple w końcu pozwala oceniać swoje aplikacje umieszczone w sklepie App Store. Na razie liczba ocen jest mała i są one raczej niskie.

Jedną z istotnych cech sklepów z aplikacjami jest możliwość dodawania ocen. Dzięki temu inni użytkownicy łatwiej mogą trafić na wartościowy produkt, który będzie robił to, co obiecuje. Dotyczy to również sklepu App Store, używanego przez posiadaczy urządzeń amerykańskiego giganta. Apple nie pozwalał jednak dodawać ocen do własnych aplikacji. To się właśnie po cichu zmieniło, co zauważył serwis 9to5Mac.

Liczba recenzji aplikacji Apple'a w App Store jest jeszcze bardzo niska w porównaniu z podobnymi aplikacjami innych firm. Także same oceny są czasem dosyć niskie. Oceny przykładowych aplikacji wyglądają tak:

Apple Podcasts – 2,0 (156 ocen),

Apple News – 2,3 (140 ocen),

Mail – 2,8 (117 ocen),

Apple Maps – 3,0 (267 ocen),

Apple Music – 3,6 (305 ocen),

Find My – 3,9 (44 oceny).

Użytkownicy aplikacji często piszą o problemach technicznych z nimi związanych właśnie w recenzji w sklepie z aplikacjami. Pozwolenie na ocenianie własnych aplikacji może pomóc firmie Apple w sprawniejszym reagowaniu na krytykę oraz przyczynić się do usprawnienia jej produktów. Może to być także sposób na poprawę publicznego postrzegania sklepu App Store.

