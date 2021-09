Apple App Store to prawie 1000 nowych aplikacji każdego dnia

Apple App Store to jedno z najpopularniejszych na świecie miejsc, gdzie trafiają aplikacje mobilne, ku uciesze wszystkich posiadaczy iPhone'ów. Każdego dnia mogą oni liczyć na niemal 1000 nowych publikacji.

Apple App Store to jeden z największych sklepów z aplikacjami, znany każdemu użytkownikowi mobilnego sprzętu firmy Apple. To również miejsce pożądane przez programistów, którzy publikują tam swoje dzieła w całkiem dużych ilościach. Jak informuje serwis Burga, według stanu na dzień 5 września 2021 roku, średnia liczba nowych aplikacji w klepie Apple'a wynosi 988. Przekłąda się to na 41 aplikacji na godzinę, 6916 aplikacji tygodniowo, 29640 aplikacji miesięcznie i 355680 aplikacji rocznie.

A których aplikacji w App Store jest najwięcej? Okazuje się, że gier, których jest tam około ćwierć miliona. Kolejne miejsca zajmują aplikacje biznesowe, edukacyjne oraz narzędzia. Szczegóły na wykresach poniżej.

Średnia liczba aplikacji publikowanych każdego dnia w App Store odzwierciedla pozycję platformy jako tętniącego życiem rynku aplikacji mobilnych. Deweloperzy chcą umieszczać swoje produkty w sklepie Apple'a, ponieważ w ten sposób mogą dotrzeć do ogromnej liczby odbiorców. Poza tym, iPhone'y i towarzyszący mu ekosystem wciąż są traktowane jako coś bardziej prestiżowego niż Android i sklep Google Play. Apple, w pewnym stopniu, wspierał też programistów, udostępniając im zasoby edukacyjne i służące do budowania aplikacji.

Ostatnie wzrosty w liczbie nowych aplikacji w sklepach takich jak Apple App Store czy Google Play to również efekt trwającej pandemii, która przeniosła uwagę konsumentów na smartfony i zwiększyła popyt na aplikacje.

Liczba nowych aplikacji publikowanych w App Store pozostaje znacząca pomimo wprowadzenia przez Apple nowych regulacji w celu poprawy standardów i jakości. Na przykład z platformy zostały niedawno usunięte stare aplikacje, które nie są już kompatybilne z nowymi wersjami systemu iOS, a także aplikacje, które kopiują inne aplikacje, oraz narzędzia, które nie są potrzebne na iPhonie. Tempo przybywania nowych aplikacji może zmaleć, jednak dzięki temu jeszcze bardziej może wzrosnąć ich jakość.

Źródło zdjęć: James Yarema / Unsplash

Źródło tekstu: Burga