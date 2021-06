Sklep Play ma 47 razy więcej śmieci niż App Store, twierdzi Tim Cook

Android ma 47 razy więcej złośliwego oprogramowania niż iOS – stwierdził Tim Cook, uzasadniając, dlaczego zasady zarządzania aplikacjami i procesem ich instalacji w mobilnym systemie Apple’a są najlepsze. Nie ma szans na instalowanie apek spoza sklepu App Store.

Wśród wielu zalet Androida wymienia się między innymi możliwość instalacji aplikacji z innych źródeł niż oficjalny Sklep Play. Jest to również wada, istotna z punktu widzenia bezpieczeństwa, co wytknął Tim Cook, dyrektor generalny Apple.

Tim Cook udzielił wywiadu dla youtube’owego kanału Brut America. W rozmowie poruszył kwestię różnic w bezpieczeństwie między systemami iOS i Android, a możliwość instalowania aplikacji spoza oficjalnego sklepu uznał za poważną wadę platformy Google’a. Zdaniem szefa Apple, taka polityka prywatności w Androidzie sprawia, że system ten ma 47 razy więcej malware niż iOS.

To zniszczyłoby bezpieczeństwo iPhone’a i wiele mechanizmów prywatności, które wbudowaliśmy w App Store, jak etykiety prywatności i przejrzystość śledzenia aplikacji, które wymaga uzyskania pozwolenia na śledzenie w różnych aplikacjach

– powiedział Tim Cook, oceniając perspektywę wprowadzenia opcji samodzielnej instalacji w iOS.

Stwierdził również:

Zaprojektowaliśmy iOS w taki sposób, że istnieje jeden App Store, a wszystkie aplikacje są sprawdzane przed wprowadzeniem do sklepu. To pozwala utrzymywać większość tego złośliwego oprogramowania z dala od naszego ekosystemu. Klienci często nam mówili, jak bardzo to cenią.

Na jakiej podstawie Tim Cook twierdzi, że Android ma 47 razy więcej malware niż iOS? Tego w rozmowie nie wyjaśnił, jednak najprawdopodobniej źródłem tych danych jest raport firmy Nokia z 2019 r. Znalazło się w nim stwierdzenie, że Android jest odpowiedzialny za około 47% wykrytego złośliwego oprogramowania w porównaniu do iPhone'a, którego dotyczył tylko 1% tego rodzaju zagrożeń. Nie są to jednak najnowsze dane, po kolejny raport z 2020 roku podaje już inne proporcje – ilość szkodliwego oprogramowania dla Androida spadła do 26,6%, a dla iPhone'a wzrosła do 1,7%.

Tim Cook nie wspomniał za to o innym problemie, jaki się wiąże z bezpieczeństwem w App Store. W raporcie przedstawionym przez Washington Post znalazło się stwierdzenie, że prawie 2% z 1000 najlepiej zarabiających aplikacji App Store to oszustwa, a pobiera je ponad 120 milionów klientów. Niedawno opisywaliśmy też przykład, jak aplikacje w App Store są w stanie wymuszać pozytywne oceny od użytkowników, co sytuuje je wysoko w rankingach popularności sklepu, spychając niżej te wartościowe. W tym jednym z takich przypadków deweloper zarobił w ten sposób miliony dolarów. Apple, choć ma tego świadomość, niewiele z tym robi.

