YouTube bierze się za fałszywe treści o szczepionkach

Serwis YouTube postanowił w końcu wziąć się za fałszywe informacje na temat szczepionek, publikowane na tej platformie. Zgodnie z nową polityką firmy, materiały zawierające nieprawdziwe treści będą automatycznie usuwane.

Szczepionki od dawna są źródłem zaciekłej debaty na temat ich wpływu na organizm człowieka. Całkiem spore grono tak zwanych antyszczepionkowców sprzeciwia się ich podawaniu twierdząc, że mają zbyt poważne skutki uboczne. Na przykład szczepionki, które są podawane dzieciom, uznawane są jako przyczyna powstawania autyzmu. Głośno się zrobiło również o szczepionkach przeciwko koronawirusowi SARS-Cov-2, odpowiedzialnemu za trwającą od ubiegłego roku pandemię Covid-19. O ile w tym przypadku można jeszcze zrozumieć, że ludzie boją się szczepionek, które powstały w ciągu stosunkowo krótkiego czasu, to wskazywanie, że zawierają one chipy służące do kontrolowania ludzi, jest już absurdalne.

Materiały zawierające fałszywe treści na temat szczepionek, które zostały legalnymi drogami dopuszczone do użycia, mogą mieć poważne konsekwencje. To dzięki szczepieniom nie chorujemy już na ospę prawdziwą, a wiele innych groźnych chorób jest trzymanych w ryzach. Brak szczepień może prowadzić do wzrostu liczby zachorowań. Unikanie szczepień to również mniejsza odporność społeczeństwa jako całości na wirusa SARS-Cov-2, który ma czas na mutowanie, aż w końcu może się uodpornić na dostępne obecnie szczepionki.

Ludzie nie chcą się szczepić między innymi dzięki filmom na YouTube, które wprowadzają dezinformację. Serwis zamierza teraz zrobić z tym porządek. Zgodnie z nowymi zasadami dotyczącymi dezinformacji medycznej, materiały zawierające fałszywe informacje o szczepionkach mają być automatycznie usuwane. W szczególności usuwane będą treści, które:

fałszywie twierdzą, że zatwierdzone szczepionki są niebezpieczne i powodują chroniczne skutki zdrowotne,

informują, że ​​szczepionki nie zmniejszają przenoszenia lub zapadania na choroby,

zawierają nieprawdziwe informacje na temat substancji zawartych w szczepionkach,

fałszywie twierdzą, że zatwierdzone szczepionki powodują autyzm, raka czy niepłodność, a substancje w szczepionkach mogą śledzić tych, którzy je otrzymują.

Nowe zasady obejmują nie tylko konkretne rutynowe szczepienia, na przykład na odrę czy wirusowe zapalenie wątroby typu B, ale mają również zastosowanie do ogólnych oświadczeń na temat szczepionek.

Istnieją ważne wyjątki od naszych nowych wytycznych. Biorąc pod uwagę znaczenie publicznej dyskusji i debaty w procesie naukowym, nadal będziemy zezwalać na treści dotyczące zasad szczepień, nowych prób szczepień oraz historycznych sukcesów i niepowodzeń dotyczących szczepionek na YouTube. Dozwolone będą również osobiste referencje dotyczące szczepionek, o ile film nie narusza innych wytycznych dla społeczności lub kanał nie pokazuje wzoru promującego niechęć do szczepień.

– czytamy na blogu YouTube

Źródło zdjęć: ronstik / Pixabay

Źródło tekstu: YouTube