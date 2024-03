Grasz na Androidzie? Ta zmiana Cię ucieszy

Jakiś czas temu Google udostępniło Androida 15 w wersji Developer Preview 2. Wśród wprowadzonych zmian entuzjastom udało się zlokalizować nowość, którą z pewnością docenią mobilni gracze. Chodzi o opcję pozwalającą na uruchamianie gier w więcej niż 60 FPS.

Do tej pory granie w gry z wysokim frameratem było na Androidzie mocno uciążliwe. Domyślnie system ograniczał częstotliwość odświeżania w grach do 60 Hz, niezależnie od wybranych przez nas ustawień wyświetlacza. O tym, czy mogliśmy wyciągnąć wyższy klatkaż, decydował developer aplikacji, który mógł udostępnić taką opcję w ustawieniach danego tytułu... tyle że wcale nie musiał.

Android 15 DP2 adds a new "disable default frame rate for games" setting in Developer Options. This setting "disable[s] limiting the maximum frame rate for games at 60 Hz." pic.twitter.com/AQIz2o2UIu