ZUS informuje Polaków. To już jutro

Na oficjalnej stronie ZUS pojawił się nowym komunikat. Zakład Ubezpieczeń Społecznych informuje w nim o planowanych pracach serwisowych i związanych z tym utrudnieniach. Lepiej zapisz sobie datę 11 kwietnia.

ZUS informuje o utrudnieniach

ZUS poinformował o konieczności przeprowadzenia prac serwisowych. Te zostały zaplanowane na najbliższą sobotę (11 kwietnia) w godzinach od 20:00 do 00:00. W tym czasie mogą wystąpić trudności z dostępem do strony internetowej ZUS oraz portalu eZUS i wszystkich jego funkcji.

W tym czasie możliwe będzie wystawianie e-ZLA za pośrednictwem Aplikacji mZUS dla lekarza - ZUS - jeśli lekarz ma zainstalowaną aplikację i jest ona sparowana z kontem eZUS. dodał ZUS.