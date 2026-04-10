Pozamiatane to mało powiedziane. Do wyrwania zostały ostatnie sztuki
Jeśli szukasz taniego smartfonu, który niewiele odstaje funkcjonalnością od flagowców, to trafiłeś idealnie. Motorola Moto G86 5G niemal pod każdym względem dorównuje znacznie droższym urządzeniom, a dziś możecie ją kupić aż 300 zł taniej, czyli za jedyne 849 zł.
Zacznijmy od tego, w czym flagowce pozostają lepsze. A są to dwie kwestie: istotna i pomijalna. Pierwszą z nich jest aparat. Nie jest on zły, jednak do jakości flagowca bardzo dużo brakuje. Jeśli zaś chodzi o wydajność, to jeśli nie grasz w zaawansowane gry, lub nie próbujesz montować filmów na smartfonie, to nawet nie odczujesz tego, że zdobywa mniej punktów w testach wydajnościowych. Pod każdym innym względem ten smartfon to istna perełka.
Motorola Moto G86 5G, bo po co przepłacać?
Mamy tu duży, 6,67-calowy ekran P-OLED o rozdzielczości 2712 × 1220 pikseli, odświeżaniu 120 Hz i maksymalnej jasności w piku do 4500 nitów. Istna topka. Sercem urządzenia jest natomiast bardzo wydajny, chociaż nie flagowy Mediatek Dimensity 7300, którego wspiera 8 GB RAM. Na pliki przeznaczono natomiast 256 GB, które można rozbudować dzięki obecności slotu kart microSD. Główne oczko aparatu to natomiast 50 MPix z OIS.
Jeśli chodzi o baterię, to jest to sensowne 5300 mAh z szybkim ładowaniem do 30 W. Nie mogło zabraknąć także NFC i odporności na pły i wodę w ramach normy IP69. A wszystko to za jedyne 849 zł.