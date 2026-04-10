Pozamiatane to mało powiedziane. Do wyrwania zostały ostatnie sztuki

Zacznijmy od tego, w czym flagowce pozostają lepsze. A są to dwie kwestie: istotna i pomijalna. Pierwszą z nich jest aparat. Nie jest on zły, jednak do jakości flagowca bardzo dużo brakuje. Jeśli zaś chodzi o wydajność, to jeśli nie grasz w zaawansowane gry, lub nie próbujesz montować filmów na smartfonie, to nawet nie odczujesz tego, że zdobywa mniej punktów w testach wydajnościowych. Pod każdym innym względem ten smartfon to istna perełka.

Motorola Moto G86 5G, bo po co przepłacać?

Mamy tu duży, 6,67-calowy ekran P-OLED o rozdzielczości 2712 × 1220 pikseli, odświeżaniu 120 Hz i maksymalnej jasności w piku do 4500 nitów. Istna topka. Sercem urządzenia jest natomiast bardzo wydajny, chociaż nie flagowy Mediatek Dimensity 7300, którego wspiera 8 GB RAM. Na pliki przeznaczono natomiast 256 GB, które można rozbudować dzięki obecności slotu kart microSD. Główne oczko aparatu to natomiast 50 MPix z OIS.