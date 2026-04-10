Instagram wyciąga rękę do użytkowników. Koniec z pomyłkami

Jest takie powiedzenie - błędów nie robi tylko ten, kto nic nie robi. Tyczy się ono zarówno rzeczy ważnych, jak i błahych. Na szczęście w przypadku pisania komentarzy na Instagramie już nie będzie to problemem.

Dalsza część tekstu pod wideo

Instagram pozwala edytować komentarze

Instagram poinformował o wprowadzeniu istotnej zmiany. Od teraz użytkownicy platformy w końcu mogą edytować komentarze. Jeśli popełniłeś jakiś błąd, np. literówkę, to będziesz w stanie ją poprawić.

Co istotne, możliwość edycji komentarza nie będzie wieczna. Na poprawę błędu użytkownicy będą mieli 15 minut od momentu publikacji. W przypadku wprowadzenia zmiany komentarz będzie oznaczony szarym symbolem, który poinformuje innych, że został zedytowany.