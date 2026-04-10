Instagram wyciąga rękę do użytkowników. Koniec z pomyłkami
Instagram wprowadził zmianę, która powinna ucieszyć użytkowników serwisu. Koniec z głupimi pomyłkami.
Jest takie powiedzenie - błędów nie robi tylko ten, kto nic nie robi. Tyczy się ono zarówno rzeczy ważnych, jak i błahych. Na szczęście w przypadku pisania komentarzy na Instagramie już nie będzie to problemem.
Instagram pozwala edytować komentarze
Instagram poinformował o wprowadzeniu istotnej zmiany. Od teraz użytkownicy platformy w końcu mogą edytować komentarze. Jeśli popełniłeś jakiś błąd, np. literówkę, to będziesz w stanie ją poprawić.
Co istotne, możliwość edycji komentarza nie będzie wieczna. Na poprawę błędu użytkownicy będą mieli 15 minut od momentu publikacji. W przypadku wprowadzenia zmiany komentarz będzie oznaczony szarym symbolem, który poinformuje innych, że został zedytowany.
Natomiast Instagram na razie nie przewidział możliwości podejrzenia oryginalnego wpisu, co potencjalnie może prowadzić do pewnych nadużyć.