Polka bezgranicznie zaufała nawigacji. Gdyby nie Policja byłoby krucho

47-latka wraz z dwójką kilkuletnich dzieci jechała drogą 812 w kierunku miasta. Ze względu na późną porę — dochodziła 22:00 — mogła liczyć jedynie na reflektory swojego auta. Wtedy też nawigacja kazała jej zjechać z trasy prosto na leśną drogę, na której było pełno błota z powodu wcześniejszej ulewy. Czy kobieta postanowiła zawrócić na twardy asfalt i jechać bezpiecznie w kierunku celu? Oczywiście, że nie. I na jej nieszczęście utknęła sama, z dwójką małych dzieci w lesie.

Zaufała nawigacji. Mogło się to skończyć naprawdę źle

Jeśli już sytuacja wygląda nieciekawie, to warto dodać, że było jeszcze gorzej: otóż w środku lasu było błoto, ale nie było innego, istotnego w tej sytuacji elementu: zasięgu sieci komórkowej. Mimo to po około dwóch godzinach w lesie udało jej się w końcu połączyć z numerem alarmowym i wezwać pomoc. Na miejscu zjawiła się policja i straż pożarna, która to swoim wozem wyciągnęła auto z błota.