Oprogramowanie

Znany producent telefonów przyłapany na oszustwie. Dyskwalifikacja

Chociaż lata mijają, to chińscy producenci smartfonów nie przestają kombinować. Tym razem padło na dwa modele skierowane do graczy.

Przemysław Banasiak (Yokai)
21:07
Znany producent telefonów przyłapany na oszustwie. Dyskwalifikacja

Benchmarki to jeden z lepszych sposobów na testowanie wydajności urządzeń. Korzystają one z najnowszych technologii, oferują powtarzalne warunki pomiaru, a obsługa jest prosta i pozwala na porównanie osiągów z innymi sprzętami. Oczywiście o ile używamy oprogramowania, co do którego mamy zaufanie. Niestety, firma odpowiedzialna m.in. za 3DMark odkryła, iż chiński producent Nubia oszukuje w ramach marki REDMAGIC.

Wyniki były przekłamane nawet o zawrotne 24%

UL Solutions usunęło ze swoich rankingów dwa smartfony. Chodzi o modele REDMAGIC 11 Pro i REDMAGIC 11 Pro+, które w testach miały zachowywać się inaczej niż podczas typowego użytkowania. To oznacza, że ich wyniki w 3DMark nie powinny służyć do porównywania z urządzeniami innych firm.

Sprawa wyszła na jaw po tym jak youtuber "Saityo" zwrócił uwagę na nietypowe rezultaty. UL Solutions przeprowadziło własne testy laboratoryjne i doszło do wniosku, że smartfony rozpoznają aplikację 3DMark po nazwie, a następnie automatycznie przełączają się w wyższy tryb wydajności. A takie działanie narusza zasady benchmarku.

Znany producent telefonów przyłapany na oszustwie. Dyskwalifikacja

Czy jest o co kruszyć kopię? Jak najbardziej. Wyniki na publicznie dostępnej wersji aplikacji były przekłamane aż o 24%, w porównaniu do wewnętrznej wersji oprogramowania, której REDMAGIC nie był w stanie rozpoznać jako benchmark i chwilowo zawyżyć wydajności. Ten tryb pracy nie jest normalnie dostępny w grach czy programach dla użytkownika.

Firma zwróciła też uwagę na kwestię temperatur. W testach UL Solutions odnotowano ponad 50°C na obudowie, a więc jeszcze więcej dla samego SoC. Z tego powodu użytkownikom odradzono uruchamianie testów obciążeniowych 3DMark na tych modelach, a jeśli ktoś się na to zdecyduje, telefon powinien zostać schłodzony między kolejnymi próbami.

UL Solutions przypomina przy tym, że dodatkowe profile wydajności nie są zakazane same w sobie, ale tylko wtedy, gdy użytkownik włącza je świadomie. Jeśli telefon robi to ukradkiem tylko w benchmarkach wynik traci wiarygodność. Z tego powodu oba modele zostały usunięte z rankingów i trafiły na dół listy bez przypisanych wyników.

OnePlus 15 12/256 GB
OPPO Find X9 12/512 GB
Źródła zdjęć: YouTube / JerryRigEverything, UL Solutions
Źródła tekstu: UL Solutions, Oprac. własne