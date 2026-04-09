Znany producent telefonów przyłapany na oszustwie. Dyskwalifikacja

Benchmarki to jeden z lepszych sposobów na testowanie wydajności urządzeń. Korzystają one z najnowszych technologii, oferują powtarzalne warunki pomiaru, a obsługa jest prosta i pozwala na porównanie osiągów z innymi sprzętami. Oczywiście o ile używamy oprogramowania, co do którego mamy zaufanie. Niestety, firma odpowiedzialna m.in. za 3DMark odkryła, iż chiński producent Nubia oszukuje w ramach marki REDMAGIC.

Wyniki były przekłamane nawet o zawrotne 24%

UL Solutions usunęło ze swoich rankingów dwa smartfony. Chodzi o modele REDMAGIC 11 Pro i REDMAGIC 11 Pro+, które w testach miały zachowywać się inaczej niż podczas typowego użytkowania. To oznacza, że ich wyniki w 3DMark nie powinny służyć do porównywania z urządzeniami innych firm.

Sprawa wyszła na jaw po tym jak youtuber "Saityo" zwrócił uwagę na nietypowe rezultaty. UL Solutions przeprowadziło własne testy laboratoryjne i doszło do wniosku, że smartfony rozpoznają aplikację 3DMark po nazwie, a następnie automatycznie przełączają się w wyższy tryb wydajności. A takie działanie narusza zasady benchmarku.

Czy jest o co kruszyć kopię? Jak najbardziej. Wyniki na publicznie dostępnej wersji aplikacji były przekłamane aż o 24%, w porównaniu do wewnętrznej wersji oprogramowania, której REDMAGIC nie był w stanie rozpoznać jako benchmark i chwilowo zawyżyć wydajności. Ten tryb pracy nie jest normalnie dostępny w grach czy programach dla użytkownika.

Firma zwróciła też uwagę na kwestię temperatur. W testach UL Solutions odnotowano ponad 50°C na obudowie, a więc jeszcze więcej dla samego SoC. Z tego powodu użytkownikom odradzono uruchamianie testów obciążeniowych 3DMark na tych modelach, a jeśli ktoś się na to zdecyduje, telefon powinien zostać schłodzony między kolejnymi próbami.