Nowe chipy dla graczy od NVIDII tuż za rogiem. Dostaniemy nawet 128 GB

To nie będzie pierwszy raz, kiedy ARM próbuje wkroczyć do świata PC. Tym razem jednak jest na to największa szansa, bo dostaniemy wydajny SoC.

Przemysław Banasiak (Yokai)
PRZEMYSłAW BANASIAK (YOKAI) 21:33
0
NVIDIA może być bardzo blisko jednego z najważniejszych debiutów ostatnich lat. Układ N1, a także mocniejszy N1X, od dawna pojawiają się w przeciekach, ale teraz dostajemy konkrety. W chińskim serwisie Goofish, będącym swoistą szarą strefą, wystawiono na sprzedaż płytę główną wyposażoną właśnie w chip NVIDIA N1. Oferta została już zakończona, ale zdjęcia zdążyły obiec internet.

Zieloni mogą zrobić to, co nie udało się Qualcommowi

Wygląda to jak element niemal gotowego urządzenia. Najpewniej chodzi o 14-calowego laptopa, choć nie można całkowicie wykluczyć bardziej kompaktowego formatu w stylu gamingowego tabletu. Na PCB widać rozbudowaną sekcję zasilania (8+6+2), duży obszar pod wentylator, dwa sloty dla SSD w formacie M.2 2240, a także zestaw portów obejmujący HDMI, USB typu A, USB typu C oraz gniazdo słuchawkowe 3,5 mm.

Najciekawiej prezentuje się jednak zunifikowana pamięć. Obok SoC od NVIDII znalazło się osiem kości SK hynix, co oznacza 128 GB LPDDR5X pracujące z 8533 MT/s. Dla porównania, AMD Strix Halo zatrzymuje się na 8000 MT/s, ale Intel Panther Lake czy Apple M5 dochodzą już do 9600 MT/s.

A co wiemy o NVIDIA N1(X)? Będzie to chip oparty na architekturze ARM. Jensen Huang potwierdził już, że układ GB10 zastosowany w DGX Spark bazuje właśnie na krzemie z tej rodziny. Według przecieków mówimy o 20-rdzeniowym CPU oraz iGPU na poziomie GeForce RTX 5070. Projekt powstawał we współpracy z tajwańską firmą MediaTek.

Kiedy premiera? Wcześniejsze doniesienia mówiły o debiucie w pierwszym kwartale 2026 roku, ale to już niemożliwe. Najbliższym sensownym terminem wydają się więc targi Computex 2026 na Tajwanie, które wystartują z początkiem czerwca. I jest to całkiem prawdopodobne, bo zakulisowo wiemy, że wybrani partnerzy testują już swoje konstrukcje.

mediatek ARM Nvidia NVIDIA N1x NVIDIA N1
Źródła zdjęć: Goofish
Źródła tekstu: Goofish, Tom's Hardware, oprac. własne