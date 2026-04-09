Nowe chipy dla graczy od NVIDII tuż za rogiem. Dostaniemy nawet 128 GB

NVIDIA może być bardzo blisko jednego z najważniejszych debiutów ostatnich lat. Układ N1, a także mocniejszy N1X, od dawna pojawiają się w przeciekach, ale teraz dostajemy konkrety. W chińskim serwisie Goofish, będącym swoistą szarą strefą, wystawiono na sprzedaż płytę główną wyposażoną właśnie w chip NVIDIA N1. Oferta została już zakończona, ale zdjęcia zdążyły obiec internet.

Zieloni mogą zrobić to, co nie udało się Qualcommowi

Wygląda to jak element niemal gotowego urządzenia. Najpewniej chodzi o 14-calowego laptopa, choć nie można całkowicie wykluczyć bardziej kompaktowego formatu w stylu gamingowego tabletu. Na PCB widać rozbudowaną sekcję zasilania (8+6+2), duży obszar pod wentylator, dwa sloty dla SSD w formacie M.2 2240, a także zestaw portów obejmujący HDMI, USB typu A, USB typu C oraz gniazdo słuchawkowe 3,5 mm.

Najciekawiej prezentuje się jednak zunifikowana pamięć. Obok SoC od NVIDII znalazło się osiem kości SK hynix, co oznacza 128 GB LPDDR5X pracujące z 8533 MT/s. Dla porównania, AMD Strix Halo zatrzymuje się na 8000 MT/s, ale Intel Panther Lake czy Apple M5 dochodzą już do 9600 MT/s.

A co wiemy o NVIDIA N1(X)? Będzie to chip oparty na architekturze ARM. Jensen Huang potwierdził już, że układ GB10 zastosowany w DGX Spark bazuje właśnie na krzemie z tej rodziny. Według przecieków mówimy o 20-rdzeniowym CPU oraz iGPU na poziomie GeForce RTX 5070. Projekt powstawał we współpracy z tajwańską firmą MediaTek.