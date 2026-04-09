Amazon drwi z konkurencji. Słowa CEO nie pozostawiają złudzeń

Andy Jassy w dorocznym liście do akcjonariuszy postanowił nie tylko podsumować kondycję Amazona, ale też wyraźnie zaznaczyć, gdzie firma widzi swoje największe atuty w starciu z konkurencją. Szef koncernu przekonuje, że gigant z Seattle nie zamierza już być jedynie klientem cudzych technologii, lecz coraz śmielej rozwija własne rozwiązania, które mają odegrać kluczową rolę w erze sztucznej inteligencji i chmury.

Amazon chce przeznaczyć około 200 miliardów dolarów na inwestycje

Najmocniej wybrzmiewa to w odniesieniu do układów AI. Chociaż Amazon nadal współpracuje z NVIDIĄ w ramach AWS, to rynek zaczyna się zmieniać. Według niego klienci coraz częściej szukają lepszego stosunku ceny do wydajności, a właśnie to mają zapewniać autorskie chipy Trainium.

Skala zainteresowania ma być ogromna - zarówno moce dla Trainium3, jak Trainium4 są niemal wyprzedane. I to mimo tego, że drugi z wymienionych ma pojawić się dopiero za ~18 miesięcy. Podobno mowa o przychodach rzędu 20 miliardów dolarów rocznie, a gdyby Amazon sprzedawał te chipy (a nie moc obliczeniową), wynik mógłby sięgać 50 miliardów dolarów.

CEO Amazona uderzył również w Intela, wskazując na rosnącą rolę procesorów Graviton w chmurze AWS. Jak twierdzi, korzysta z nich już 98% największych klientów EC2, co sugeruje odchodzenie od architektury x86. Jassy zdradził też, że dwóch klientów chciało zarezerwować całość dostępnych mocy Graviton na 2026 rok, ale Amazon nie mógł się na to zgodzić ze względu na potrzeby pozostałych odbiorców.

W liście pojawia się także wątek satelitarnego internetu. Amazon zapowiada, że jego konkurent dla Starlinka, znany jako Amazon Leo, ma wystartować w połowie 2026 roku, a już teraz zdobywa znaczące kontrakty. Wśród partnerów wymieniono m.in. Delta Air Lines, AT&T, Vodafone, australijską National Broadband Network oraz NASA.

Amazon może niedługo uderzyć w inną specjalizację Elona Muska

Firma nie wyklucza też rozpoczęcia monetyzacji doświadczenia z robotyki. Amazon ma już około miliona robotów magazynowych i rozważa przekształcenie zdobytych dzięki nim danych oraz know-how w gotowe rozwiązania dla przemysłu, a być może również dla konsumentów.