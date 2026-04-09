Sprawdź ustawienia WhatsApp. Ta nowa funkcja zmienia wszystko

Po latach oczekiwań twórcy komunikatora WhatsApp są gotowi do wdrażania funkcji, która pozwoli ukryć numer telefonu. Zamiast niego, użytkownicy będą mogli posługiwać się nazwami, co jest wygodniejsze i bezpieczniejsze.

Pierwsze wzmianki o tej nowości pojawiły się w wersjach beta już w 2023 roku. Od tego czasu temat przewijał się jako zapowiedź – że „już niedługo będzie” – ale dotąd oczekiwana funkcja wciąż pozostawała w fazie beta.

Teraz, po niemal trzech latach, Meta weszła na ostatnią prostą. Serwis WABetaInfo, szczegółowo analizujący dokonania twórców WhatsAppa, podał, że funkcja już działa i będzie stopniowo udostępniana w finalnej wersji poza betą. Co prawda wciąż jest mowa o ograniczonej liczbie użytkowników, więc nie nastąpi to z dnia na dzień, ale ważne, że usprawnienie osiągnęło fazę publicznego uruchomienia. Nowość ma być dostępna w aplikacji na Androida, iOS i Windows oraz w wersji webowej.

Aby sprawdzić, czy nowość dotarła na telefon, wystarczy wejść w ustawienia aplikacji, do sekcji Profil– u szczęśliwców pojawia się tam osobna sekcja pozwalająca na stworzenie własnego identyfikatora.

Takie są zasady tworzenia identyfikatora

Żeby uniknąć możliwych problemów, Meta nałożyła ograniczenia dotyczące tego, jak ma wyglądać nowa nazwa. Wymogi obejmują kilka istotnych punktów:

długość nazwy musi wynosić od 3 do 30 znaków,

identyfikator musi zawierać przynajmniej jedną literę,

dozwolone są wyłącznie małe litery (a-z), cyfry (0-9), kropki oraz podkreślenia,

nazwy nie mogą zaczynać się od przedrostka "www",

zakazane jest używanie końcówek domenowych, takich jak .com czy .net,

ciąg znaków nie może zaczynać się ani kończyć kropką.