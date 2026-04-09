Ta funkcja zmienia wszystko. Roborock F25 ACE Pro sprawi, że polubisz sprzątanie

Choć nadchodząca Wielkanoc kojarzy się nam raczej z myciem okien, to z podłogami też wypadałoby coś zrobić. Podejrzewam, że tak jak większość osób, macie takie zakamarki, gdzie odkurzacz i mop zaglądają rzadko. Już nie wspomnę o co bardziej uporczywych plamach, które nie chcą poddać się bez walki i po przyschnięciu potrafią tygodniami straszyć na kuchennej posadzce.

Bo postawmy sprawę jasno: mycie podłóg szczególnie przyjemne nie jest, a utrzymanie nienagannie czystej posadzki potrafi pochłonąć znaczną część weekendu. Czasem lepiej po prostu odpuścić… albo wybrać trzecią opcję: zakup Roborock F25 ACE Pro.

Nowy odkurzacz wet & dry chińskiego producenta ma jedną funkcję, która dosłownie zmienia zasady gry: mycie aktywną pianą. To stosunkowo proste rozwiązanie sprawia, że regularne mopowanie przestaje być udręką, a zaczyna być… przyjemnością? No dobra, z tą przyjemnością może się zagalopowałem, ale uwierzcie mi – różnica na korzyść nowego Roborocka jest naprawdę duża.

Gdzie mop nie może, tam pianę pośle

Generalnie problem z większością mopów elektrycznych i odkurzaczy wet & dry jest podobny: rolki doskonale radzą sobie z równomiernym i dokładnym czyszczeniem bieżących zabrudzeń, ale kiedy pojawiają się trudniejsze plamy, to nie dają nam wielkiego pola do manewru. Możemy kilka razy przejechać to samo miejsce albo zwiększyć ilość dozowanej wody, ale żadna z tych metod nie jest szczególnie efektywna. Taki przyschnięty brud trzeba zwykle wyszorować, ale do tego potrzebujemy tradycyjnej szmaty i najlepiej jakiegoś mocnego detergentu. Sprzątanie robi się w efekcie strasznie uciążliwe.

Funkcja JetFoaming na pokładzie Roborocka F25 ACE Pro rozwiązuje ten problem w bardzo sprytny sposób. Odkurzacz wyposażono w specjalną dyszę, która służy do rozprowadzania spienionego detergentu. Wystarczy 1 ml roztworu, by uzyskać aż 167 milionów mikropęcherzyków. Taka aktywna piana skutecznie wnika w plamę i ją rozpuszcza, dzięki czemu po przejechaniu rolką brud faktycznie znika. Wszystko dzieje się bez szorowania i bez wysiłku – wystarczy jedno naciśnięcie przycisku.

Dodatkowymi atutem mycia aktywną pianą jest higiena. Z Roborock F25 ACE Pro podłogi nie tylko wyglądają na czyste, ale faktycznie takie są. Certyfikat TÜV potwierdza, że odkurzacz potrafi usunąć ponad 99,9999 procent niewidocznych gołym okiem bakterii. Oprócz tego zastosowany preparat skutecznie neutralizuje nieprzyjemne zapachy.

Gdzie taka funkcja może się przydać? Przypuszczam, że każdy z Was ma swoje pomysły. Przykładowo, u mnie w domu od jakiegoś czasu problemem są plamy z pasty do zębów zostawiane przez moje dziecko. Koszmar dla standardowego mopa – Roborock F25 ACE Pro radzi sobie z nimi znacznie lepiej. Podobnie ma się sprawa z plamami wokół miski z kocią karmą, które pojawiają się bez ostrzeżenia i lubią zostawać na długo, o ile człowiek nie usunie ich zanim przyschną. Także tutaj aktywna piana potrafi zrobić dużą różnicę.

Wiadomo, wcale nie trzeba drogiego sprzętu, żeby skutecznie wysprzątać mieszkanie. Roborock F25 ACE Pro potrafi jednak sprawić, że zadanie to staje się dużo łatwiejsze i przyjemniejsze.

Odkurzacz do zadań specjalnych

A nowy model w ofercie producenta oprócz mycia pianą ma jeszcze kilka konkretnych atutów. Ot, chociażby siłę ssania rzędu 25 000 Pa, co jest naprawdę imponującym wynikiem, szczególnie dla sprzętu do mycia podłóg na mokro.

Myślę jednak, że zamiast suchych cyferek, znacznie łatwiej docenić praktyczne rozwiązania, takie jak np. szczotka JawScrapers. Jej specjalna konstrukcja pozwala uniknąć zaplątywania się włosów wokół wałka, eliminując tym samym jeden z bardziej nieprzyjemnych aspektów eksploatacji tego typu sprzętu. Jak obiecuje producent, takie rozwiązanie ma gwarantować 0 zaplątanych włosów na rolce i poradzi sobie z włosami o długości nawet 50 cm.

Zresztą bezobsługowość idzie znacznie dalej, bo w zestawie znajdziemy także stację dokującą z funkcją automatycznego samooczyszczania. Odbywa się to w temperaturze aż 95 °C, co gwarantuje nie tylko skuteczność, ale także wysoki poziom higieny.

No i nie wspomnę o absolutnych podstawach, takich jak to, że ten odkurzacz faktycznie potrafi wjechać wszędzie. No dobra – prawie wszędzie. Biorąc jednak pod uwagę, jak nieporęczne bywają tego typu urządzenia, Roborock F25 ACE Pro naprawdę wyróżnia się na plus. Nie tylko możemy go położyć na płasko, by wjechać pod meble i dostać się do trudnodostępnych zakamarków, ale producent przewidział nawet funkcję zdalnego sterowania z poziomu aplikacji, zmieniając go niemalże w robota sprzątającego.

Wiosenne porządki? Tylko z Roborock F25 ACE Pro

Czy potrzebujecie nowego odkurzacza? To już pewnie sami wiecie najlepiej. Jeśli jednak szukacie urządzenia, które faktycznie ułatwia porządki i pozwala zachować czyste podłogi w każdych warunkach, to obok Roborock F25 ACE Pro nie możecie przejść obojętnie. Funkcja mycia pianą zmienia sposób, w jaki będziecie myśleli o sprzątaniu – mopowanie faktycznie może być przyjemne!