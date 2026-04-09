Google wywraca stolik. Dwie nowe funkcje robią kolosalne wrażenie

Google Gemini zyskuje dwie potężne nowości, które zamienią asystenta w jeszcze bardziej zaawansowane narzędzie. Gemini potrafi teraz generować interaktywne symulacje, a także oferuje rozbudowaną przestrzeń roboczą ściśle współpracującą z platformą NotebookLM.

Mieszko Zagańczyk (Mieszko)
MIESZKO ZAGAńCZYK (MIESZKO) 20:43
0
Google wywraca stolik. Dwie nowe funkcje robią kolosalne wrażenie

Interaktywne modele i symulacje

Dotychczasowe odpowiedzi Gemini opierały się głównie na tekście i statycznych schematach. Teraz Google wprowadza do swojego asystenta funkcjonalne, interaktywne symulacje, które można uruchomić bezpośrednio w oknie czatu. Zmiana ta ma ułatwić zrozumienie skomplikowanych tematów, pozwalając na swobodne badanie zjawisk.

Użytkownicy mogą między innymi obracać trójwymiarowe modele cząsteczek chemicznych lub analizować zaawansowane systemy fizyczne. Ciekawym przykładem jest symulacja orbity Księżyca. Zamiast płaskiej grafiki, asystent generuje model, w którym za pomocą suwaków można ręcznie modyfikować prędkość początkową oraz siłę grawitacji, aby natychmiast zobaczyć, jak te zmienne wpływają na stabilność orbity. Gemini pomoże też zrozumieć zasadę powstawania fraktali czy eksperyment z podwójną szczeliną (doświadczenie Younga). Przedstawiają to poniższe animacje.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Etui SAMSUNG Silicone Cover Strap do Galaxy A55 5G EF-GA556TBEGWW Czarny
Etui SAMSUNG Silicone Cover Strap do Galaxy A55 5G EF-GA556TBEGWW Czarny
0 zł
149.95 zł - najniższa cena
Kup teraz 149.95 zł
Kabel USB - micro USB HAMA 0.15 m
Kabel USB - micro USB HAMA 0.15 m
0 zł
26.98 zł - najniższa cena
Kup teraz 26.98 zł
Etui TECH-PROTECT Flexair Chain MagSafe do Apple iPhone 16 Pro Przezroczysto-szaro-różowy
Etui TECH-PROTECT Flexair Chain MagSafe do Apple iPhone 16 Pro Przezroczysto-szaro-różowy
0 zł
48.9 zł - najniższa cena
Kup teraz 48.9 zł
Advertisement

Nowa funkcja jest już wdrażana globalnie. Aby z niej skorzystać, wystarczy otworzyć przeglądarkową wersję Gemini, wybrać model Pro i poprosić sztuczną inteligencję o wizualizację konkretnego zagadnienia.

Notatniki i integracja z NotebookLM

Kolejną ważną nowością są Notatniki, które mają rozwiązać problem bałaganu podczas pracy nad większymi projektami. Działają one jako osobista baza wiedzy i pozwalają uporządkować konwersacje na dany temat w jednym miejscu. Do bocznego panelu aplikacji można przenosić starsze czaty, przypisywać Gemini niestandardowe instrukcje oraz wgrywać dokumenty tekstowe i pliki PDF.

Zebrane materiały dają asystentowi niezbędny kontekst, dzięki czemu Gemini może udzielać bardziej spersonalizowanych odpowiedzi. Ogromną zaletą Notatników jest ich pełna synchronizacja z platformą NotebookLM. Dodanie źródła w jednej aplikacji sprawia, że automatycznie pojawia się ono w drugiej, co pozwala na płynne łączenie funkcji obu narzędzi.

Użytkownicy mogą na przykład wykorzystać wgrane notatki z wykładów do stworzenia podsumowania wideo lub infografiki w NotebookLM, a następnie wrócić do Gemini, by wygenerować konspekt eseju na bazie tych samych materiałów.

Moduł Notatników zadebiutuje w tym tygodniu w przeglądarkowej wersji usługi dla subskrybentów planów Google AI Ultra, Pro oraz Plus. W najbliższych tygodniach dostęp zostanie rozszerzony na aplikacje mobilne, użytkowników darmowych oraz kolejne kraje na terenie Europy.

AI Google sztuczna inteligencja Google Gemini Gemini NotebookLM Gemini notatki
Źródła zdjęć: Tada Images / Shutterstock
Źródła tekstu: Google