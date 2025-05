Google udostępnił w Sklepie Play genialne narzędzie, NotebookLM

NotebookLM to jedno z narzędzi tworzonych przez Google, które wykorzystuje AI . Aplikacja u sprawnia proces analizy i zarządzania informacjami zawartymi w dostarczonych materiałach, w czym pomagają multimodalne funkcje rozumienia treści Gemini 2.0 .

Nowe narzędzie usprawnia pracę z informacjami i przeznaczona jest m.in. dla studentów, twórców, naukowców czy ludzi biznesu. Do aplikacji można przesłać PDF, skopiowany tekst albo podać adres strony internetowej lub filmu na YouTube.

Na podstawie takich źródeł NotebookLM umożliwia generowanie automatycznych streszczeń długich tekstów, ułatwiając użytkownikom szybsze zapoznanie się z kluczowymi treściami obszernego materiału, takiego jak raporty, artykuły naukowe czy transkrypcje wykładów. Co ważne, podsumowanie może być wygenerowane w formie nagrania audio i na to na dwa głosy w formie konwersacji dwóch osób. Brzmi to jak rozmowa w programie radiowym czy dyskusja znajomych, a całość przebiega w swobodnej atmosferze, ułatwiającej rozumienie treści.