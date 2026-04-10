Telewizja i VoD

Dostaniemy więcej. HBO przedłuży komedię, którą pokochali Polacy

Okazuje się, że nikt nie ma tyle uroku co Steve Carell. Media jasno orzekły, że "Rooster" z jego udziałem, to najchętniej oglądana komedia od lat. HBO postanowiło dać serialowi kolejny sezon. Właściwie to trudno się temu dziwić. Trzeba kuć żelazo, póki gorące.

Anna Kopeć (AnnaKo)
ANNA KOPEć (ANNAKO) 08:42
"Rooster" cieszy widzów i poprawia humor

Wiadomość, że "Rooster" dostanie drugi sezon to zdecydowanie powód do zadowolenia. Wszak, każdy powód do radości jest dobry. Krótki odcinek, raz na tydzień, jest w stanie sprawić, że widz zapomina o problemach dnia codziennego i uśmiecha się do samego siebie. 

Jakiś czas temu chwaliliśmy serial za ciepły klimat i genialne dialogi. Jak widać, z odcinka na odcinek poziom ten jest umiejętnie podtrzymywany. Nie leci w dół. I to jest zaleta serialu, a jednocześnie jego ogromny potencjał, który daje nadzieję, że sezon drugi będzie równie angażujący. Jak widać, my Polacy, w dalszym ciągu bardzo lubimy seriale na luzie i pokazywanie, pełnego niezręczności, życia studenckiego w krzywym zwierciadle. 

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Telewizor SAMSUNG UE75U8092F 75" LED 4K Tizen
Telewizor SAMSUNG UE75U8092F 75" LED 4K Tizen
0 zł
3499 zł - najniższa cena
Kup teraz 3499 zł
Telewizor SONY BRAVIA 9 K75XR90PAEP 75" MINILED 4K 120Hz Google TV Dolby Vision Dolby Atmos Full Aray HDMI 2.1
Telewizor SONY BRAVIA 9 K75XR90PAEP 75" MINILED 4K 120Hz Google TV Dolby Vision Dolby Atmos Full Aray HDMI 2.1
0 zł
14999 zł - najniższa cena
Kup teraz 14999 zł
Telewizor SAMSUNG QE55S90F 55" OLED 4K 144Hz Tizen TV Dolby Atmos HDMI 2.1
Telewizor SAMSUNG QE55S90F 55" OLED 4K 144Hz Tizen TV Dolby Atmos HDMI 2.1
0 zł
4999 zł - najniższa cena
Kup teraz 4999 zł
Advertisement

Nikt nie prosił, wszyscy potrzebowali

Emisja serialu "Rooster" wciąż trwa i co tydzień pojawiają się nowe epizody na HBO Max. Widzowie doczekali się już 5 odcinków, z 10. Platforma HBO postanowiła nie czekać do końca pierwszego sezonu i  już teraz przekazać nowinę i poinformowała, że serial będzie miał kontynuację. 

Serial rozpoczyna się w momencie, kiedy Greg Russo (popularny autor niezbyt ambitnych książek, grany przez Carella) pojawia się z gościnnym wykładem na uniwersytecie, na którym pracuje jego córka. Ojciec postanawia wesprzeć ją po tym, jak mąż porzucił ją dla doktorantki i obecnie znalazła się w kryzysie. I choć pisarz nie do końca pasuje do uniwersyteckiego zadęcia, to szybko zostaje namówiony przez rektora na to, aby został na uczelni nieco dłużej. 

"Rooster" miał swoją premierę na HBO Max 8 marca, w Polsce 9 marca 2026. Kolejne odcinki (jest ich 10) pojawiają się co tydzień, w poniedziałek. 

Źródła zdjęć: HBO Max
Źródła tekstu: MoviesRoom.pl, The Hollywood Reporter