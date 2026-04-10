ING Bank Śląski z komunikatem. Będą problemy z kartami - zaczną się jutro

ING Bank Śląski - przerwa 11-12 kwietnia 2026

Każda bankowa przerwa wiąże się z niedostępnościami i utrudnieniami dla klientów. ING tym razem przewiduje utrudnienia w korzystaniu z kart. I choć przerwa nie będzie trwała długo, to warto przygotować się na pewne niedogodności.

W nocy z soboty na niedzielę (11/12 kwietnia) od 00:00 do 2:00 planujemy prace serwisowe. W tym czasie utrudniona będzie obsługa większości funkcji związanych z naszymi kartami w Moim ING i ING Business. wyjaśnia bank w komunikacie na swojej stronie internetowej.

Trudności w działaniu kart płatniczych. Co dokładnie nie będzie działało?

Bank tłumaczy, że w trakcie przeprowadzanych prac, nie będzie można:

aktywować kart, zmieniać limitów transakcyjnych, ubezpieczać ich, ani nadawać kodów PIN,

zamawiać nowych kart,

przypisać kart do telefonu w aplikacji Moje ING,

dodać kart płatniczych z portfeli Apple Pay, Garmin Pay i Google Pay,

wykonać transakcji na rachunku kart kredytowych,

nie zadziałają także pożyczki, ani żadne procesy sprzedażowe rachunków bieżących, ani oszczędnościowych.

Bank lojalnie uprzedza, że w tym czasie mogą nastąpić także problemy z realizacją transakcji kartami płatniczymi w bankomatach i wpłatomatach. A także mogą nie działać prawidłowo płatności kartami w internecie, szczególnie jeśli mamy ustawione dodatkowe potwierdzanie w aplikacji lub za pomocą SMS-a.

Co do BLIK-a, to będzie on działał normalnie.

Jak się przygotować?

Bank radzi, aby wszystkie niezbędne zakupy za pomocą kart płatniczych zrobić poza godzinami prac serwisowych.

