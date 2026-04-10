ING Bank Śląski z komunikatem. Będą problemy z kartami - zaczną się jutro
ING Bank Śląski właśnie poinformował swoich klientów o planowanej przerwie, która zacznie się już jutro. Nie ma się co dziwić - weekend to najlepsza pora do przeprowadzania prac serwisowych. Bank uprzedza, że klienci nie będą mogli w pełni korzystać z kart płatniczych. Ale to nie jedyna niedostępność, jaka czeka na klientów banku.
ING Bank Śląski - przerwa 11-12 kwietnia 2026
Każda bankowa przerwa wiąże się z niedostępnościami i utrudnieniami dla klientów. ING tym razem przewiduje utrudnienia w korzystaniu z kart. I choć przerwa nie będzie trwała długo, to warto przygotować się na pewne niedogodności.
W nocy z soboty na niedzielę (11/12 kwietnia) od 00:00 do 2:00 planujemy prace serwisowe. W tym czasie utrudniona będzie obsługa większości funkcji związanych z naszymi kartami w Moim ING i ING Business.
Trudności w działaniu kart płatniczych. Co dokładnie nie będzie działało?
Bank tłumaczy, że w trakcie przeprowadzanych prac, nie będzie można:
- aktywować kart, zmieniać limitów transakcyjnych, ubezpieczać ich, ani nadawać kodów PIN,
- zamawiać nowych kart,
- przypisać kart do telefonu w aplikacji Moje ING,
- dodać kart płatniczych z portfeli Apple Pay, Garmin Pay i Google Pay,
- wykonać transakcji na rachunku kart kredytowych,
- nie zadziałają także pożyczki, ani żadne procesy sprzedażowe rachunków bieżących, ani oszczędnościowych.
Bank lojalnie uprzedza, że w tym czasie mogą nastąpić także problemy z realizacją transakcji kartami płatniczymi w bankomatach i wpłatomatach. A także mogą nie działać prawidłowo płatności kartami w internecie, szczególnie jeśli mamy ustawione dodatkowe potwierdzanie w aplikacji lub za pomocą SMS-a.
Co do BLIK-a, to będzie on działał normalnie.
Jak się przygotować?
Bank radzi, aby wszystkie niezbędne zakupy za pomocą kart płatniczych zrobić poza godzinami prac serwisowych.
Niedostępność Maklera w weekend
11-12 kwietnia 2026 będzie także niedostępny moduł Makler w Moim ING. Nie skorzystamy z niego już od godziny 6:00 w sobotę, aż do 11:00 w niedzielę.