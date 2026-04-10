ING Bank Śląski z komunikatem. Będą problemy z kartami - zaczną się jutro

ING Bank Śląski właśnie poinformował swoich klientów o planowanej przerwie, która zacznie się już jutro. Nie ma się co dziwić - weekend to najlepsza pora do przeprowadzania prac serwisowych. Bank uprzedza, że klienci nie będą mogli w pełni korzystać z kart płatniczych. Ale to nie jedyna niedostępność, jaka czeka na klientów banku. 

Anna Kopeć (AnnaKo)
ANNA KOPEć (ANNAKO) 07:37
ING Bank Śląski - przerwa 11-12 kwietnia 2026

Każda bankowa przerwa wiąże się z niedostępnościami i utrudnieniami dla klientów. ING tym razem przewiduje utrudnienia w korzystaniu z kart. I choć przerwa nie będzie trwała długo, to warto przygotować się na pewne niedogodności.

W nocy z soboty na niedzielę (11/12 kwietnia) od 00:00 do 2:00 planujemy prace serwisowe. W tym czasie utrudniona będzie obsługa większości funkcji związanych z naszymi kartami w Moim ING i ING Business.

wyjaśnia bank w komunikacie na swojej stronie internetowej.

Trudności w działaniu kart płatniczych. Co dokładnie nie będzie działało?

Bank tłumaczy, że w trakcie przeprowadzanych prac, nie będzie można:

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Smartfon MOTOROLA Signature 5G 16/512GB 6.8" 165Hz Oliwkowy
0 zł
4299 zł - najniższa cena
Kup teraz 4299 zł
Smartfon MOTOROLA Moto G86 5G 8/256GB 6.67" 120Hz Niebieski
0 zł
849 zł - najniższa cena
Kup teraz 849 zł
Smartfon OPPO A5X 4/128GB 6.67" 90Hz Niebieski
0 zł
399 zł - najniższa cena
Kup teraz 399 zł
Advertisement
  • aktywować kart, zmieniać limitów transakcyjnych, ubezpieczać ich, ani nadawać kodów PIN,
  • zamawiać nowych kart,
  • przypisać kart do telefonu w aplikacji Moje ING,
  • dodać kart płatniczych z portfeli Apple Pay, Garmin Pay i Google Pay,
  • wykonać transakcji na rachunku kart kredytowych,
  • nie zadziałają także pożyczki, ani żadne procesy sprzedażowe rachunków bieżących, ani oszczędnościowych.

Bank lojalnie uprzedza, że w tym czasie mogą nastąpić także problemy z realizacją transakcji kartami płatniczymi w bankomatach i wpłatomatach. A także mogą nie działać prawidłowo płatności kartami w internecie, szczególnie jeśli mamy ustawione dodatkowe potwierdzanie w aplikacji lub za pomocą SMS-a. 

Co do BLIK-a, to będzie on działał normalnie. 

Jak się przygotować?

Bank radzi, aby wszystkie niezbędne zakupy za pomocą kart płatniczych zrobić poza godzinami prac serwisowych. 

Niedostępność Maklera w weekend

11-12 kwietnia 2026 będzie także niedostępny moduł Makler w Moim ING. Nie skorzystamy z niego już od godziny 6:00 w sobotę, aż do 11:00 w niedzielę. 

Robot sprzątający Roborock
Źródła zdjęć: JHVEPhoto / Shutterstock
Źródła tekstu: ing.pl