Żabka szykuje przełom z PKO BP. Zakupy zrobisz na krechę

Już w przyszłym tygodniu odbędzie się wspólna konferencja prasowa Żabki, PKO BP, Visa oraz Planet Pay. To właśnie na niej prawdopodobnie zostanie oficjalnie zaprezentowana nowa karta płatnicza z logo sklepu - informuje cashless.pl.

Karta płatnicza Żabki

Z przecieków wynika, że nowa karta płatnicza Żabki została przygotowana we współpracy z Visa, a wydawać będzie ją fintech Planet Pay. Jaka jest w takim razie rola PKO BP? Bank będzie dostarczał finansowanie pod limity kredytowe.

To też wiele mówi nam na temat zastosowania karty. Możemy wnioskować, że pozwoli ona na robienie zakupów w sklepach Żabka bez płacenia, a przynajmniej bez płacenia od razu. Można to określić kolokwialnym określeniem "kupowania na krechę". Zapewne przez jakiś czas spłata zaległości nie będzie objęta żadnymi, dodatkowymi opłatami.