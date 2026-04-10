Żabka szykuje przełom z PKO BP. Zakupy zrobisz na krechę
Żabka łączy siły z PKO BP, Visa oraz Planet Pay. Owocem tej współpracy ma być nowa karta płatnicza.
Już w przyszłym tygodniu odbędzie się wspólna konferencja prasowa Żabki, PKO BP, Visa oraz Planet Pay. To właśnie na niej prawdopodobnie zostanie oficjalnie zaprezentowana nowa karta płatnicza z logo sklepu - informuje cashless.pl.
Karta płatnicza Żabki
Z przecieków wynika, że nowa karta płatnicza Żabki została przygotowana we współpracy z Visa, a wydawać będzie ją fintech Planet Pay. Jaka jest w takim razie rola PKO BP? Bank będzie dostarczał finansowanie pod limity kredytowe.
To też wiele mówi nam na temat zastosowania karty. Możemy wnioskować, że pozwoli ona na robienie zakupów w sklepach Żabka bez płacenia, a przynajmniej bez płacenia od razu. Można to określić kolokwialnym określeniem "kupowania na krechę". Zapewne przez jakiś czas spłata zaległości nie będzie objęta żadnymi, dodatkowymi opłatami.
Klienci Żabki mają zarządzać kartą bezpośrednio w aplikacji mobilnej Żappka. Więcej szczegółów poznamy na zapowiedzianej konferencji, w której udział wezmą przedstawiciele sieci sklepów, PKO BP, Planet Pay oraz Visa.