Android przypilnuje twoich SMS-ów. Przede wszystkim chodzi o kody

W Androidzie pojawiła się nowa funkcja, która ma ochronić użytkowników przed ujawnieniem wrażliwych informacji, w tym np. kodów SMS do logowania do banku.

Android 15 Developer Preview zaczął trafiać do pierwszych użytkowników. Dzięki temu dowiadujemy się, jakie nowości przygotował Google. Jedna z funkcji została już zauważona w Androidzie 14 QPR3 Beta 1, ale wygląda na to, że zostanie zaimplementowana właśnie w Androidzie 15. Jej zadaniem jest uchronienie użytkowników przed ujawnieniem wrażliwych danych.

Android 15 będzie bezpieczniejszy

Jedną z podstawowych metod zabezpieczających nasze konta jest dwustopniowa weryfikacja. Chociaż znacząco utrudnia ona życie oszustom, to nie jest idealna. Dlaczego? Ponieważ kody zabezpieczające otrzymujemy SMS-em lub e-mailem, a te da się przechwycić. Android 15 ma nas przez tym uchronić.

W systemie pojawiło się nowe uprawnienie aplikacji o nazwie "RECEIVE_SENSITIVE_NOTIFICATIONS". Ma ono zabezpieczenie na poziomie role|signature, co oznacza, że może być nadane tylko bardzo ważnym aplikacjom lub takim, które zostały cyfrowo podpisane przez producenta. Prawdopodobnie nie będzie to uprawnienie możliwe do uzyskania przez aplikacje firm trzecich, ale to wymaga jeszcze uściślenia. Dokładne szczegóły nie są znane.

Tymczasem to uprawnienie daje dostęp do treści wrażliwych powiadomień, w tym np. e-mail lub SMS-ów z kodami weryfikacyjnymi. W ten sposób Google prawdopodobnie chce zabezpieczyć użytkowników, bowiem szkodliwe oprogramowanie nie będzie miało dostępu do tego typu informacji, które są przecież kluczowe dla naszego bezpieczeństwa.

Zobacz: Pluskwa w telefonie. Lepiej usuń, albo ci wyssie pieniądze z konta

Zobacz: Zasadzka w telefonie. Ukradną ci tożsamość i pieniądze z konta

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Andri wahyudi / Shutterstock.com

Źródło tekstu: wccftech