Koniec sporu Allegro i InPostu. Firmy się dogadały

Allegro dogadało się z InPostem

Od początku 2025 roku trwał spór między Allegro i InPostem. Chodziło między innymi o dostawy za pomocą Paczkomatów. W tym czasie serwis e-commerce rozwiał własną, konkurencyjną sieć maszyn.

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Sytuacja zaostrzyła się w czerwcu 2025 roku. Wtedy użytkownicy Allegro zauważyli, że platforma zmienia przy zamówieniach preferowaną formę dostawy na własne maszyny paczkowe oraz kurierów Allegro One Box. W związku z tym InPost nałożył na Allegro karę w wysokości 100 mln zł.

Sprawa trafiła do UOKiK-u, który przeszukał siedziby Allegro w Warszawie oraz Poznaniu. Żadne decyzje jeszcze nie zapadły, a postępowanie jest na razie prowadzone w sprawie, a nie przeciwko. Jeśli podejrzenia się potwierdzą i urząd uzna, że Allegro rzeczywiście nieuczciwie faworyzowało swoje rozwiązania, to firmie grozi kara w wysokości nawet 10 proc. obrotów.

Jednocześnie między firmami trwał spór arbitrażowy w związku między innymi ze wspomnianą karą 100 mln zł. Jednak ten zostaje zawieszony. Allegro i InPost podpisały list intencyjny, w którym deklarują opracowanie w nadchodzących miesiącach nowej umowy ramowej, która będzie regulować ich współpracę.

Nowa umowa, po jej zawarciu, zastąpi dotychczasową umowę i będzie obowiązywać do dnia 31 grudnia 2031 r., zapewniając obu stronom większą przewidywalność oraz bezpieczeństwo w ramach długoterminowego planowania operacyjnego i finansowego. podało Allegro.