Tech

InPost pozywa Allegro. Domaga się 100 mln zł

InPost rusza na wojnę z Allegro. Firma Rafała Brzoski skierowała sprawę do sądu arbitrażowego, w której domaga się prawie 100 mln zł kary.

Damian Jaroszewski (NeR1o)
DAMIAN JAROSZEWSKI (NER1O) 08:12
3
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
InPost pozywa Allegro. Domaga się 100 mln zł

InPost założył na Allegro karę w wysokości 98,7 mln zł za utrudnianie klientom wyboru formy dostawy. Serwis e-commerce uznaje te roszczenia za bezpodstawne, więc sprawa została skierowana do sądu arbitrażowego.

Dalsza część tekstu pod wideo

InPost rusza na wojnę z Allegro

O co chodzi? Między innymi o sprawę, o której pisaliśmy. Użytkownicy Allegro zaczęli donosić, że platforma utrudnia im wybór dostawy za pomocą Paczkomatów InPostu. W wielu przypadkach, już na etapie finalizacji zamówienia, zmieniana miała być forma dostawy z wybranej na Allegro Delivery lub automaty One Box.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Smartfon HAMMER Blade V 5G 8/256GB 6.59" 120Hz Czarny
Smartfon HAMMER Blade V 5G 8/256GB 6.59" 120Hz Czarny
0 zł
1518 zł - najniższa cena
Kup teraz 1518 zł
Smartfon SAMSUNG Galaxy S25 5G 12/512GB 6.2" 120Hz Zielony SM-S931
Smartfon SAMSUNG Galaxy S25 5G 12/512GB 6.2" 120Hz Zielony SM-S931
0 zł
3999 zł - najniższa cena
Kup teraz 3999 zł
Smartfon MOTOROLA Moto G15 8/128GB 6.72" 60Hz Jasnoniebieski
Smartfon MOTOROLA Moto G15 8/128GB 6.72" 60Hz Jasnoniebieski
0 zł
449.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 449.99 zł
Advertisement

Chodzi o działanie nie tylko niezgodne z duchem umowy, ale wbrew klientom końcowym, którzy bardzo szybko zauważyli, że ich preferencje wyboru zostały zmanipulowane na etapie zawierania transakcji i od użytkowników się o tym dowiedzieliśmy. Staramy się wyciszać, tonować i nie podgrzewać atmosfery wbrew temu co nasi koledzy z Allegro robili i jakie działania podjęli parę miesięcy temu. Z drugiej strony jako zarząd mamy obowiązek dbać o interes akcjonariuszy. Jeśli zawieramy umowy z dostawcą czy klientem i są to umowy, które z założenia są umowami wieloletnimi, podpisanymi w dobrej wierze, to jeśli któraś ze stron łamie postanowienia takiej umowy, to jako zarząd mamy obowiązek reagować.

skomentował sprawę Rafał Brzoska, szef InPostu.

Właśnie z tego powodu InPost nałożył na Allegro karę umowną w wysokości 98,7 mln zł. Platforma e-commerce uznaje te roszczenia za bezpodstawne i niemające oparcia w obowiązującej obie strony umowie. Jednocześnie firma nie chce komentować sprawy na tak wczesnym etapie. O wszystkim zdecyduje sąd arbitrażowy. InPost spodziewa się wyroku do końca 2026 roku.

Image
telepolis
allegro inpost paczkomaty Allegro Delivery InPost pozywa Allegro Box One
Zródła zdjęć: Arkadiusz Bała / TELEPOLIS.PL, Shutterstock
Źródła tekstu: dlahandlu.pl