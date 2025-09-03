InPost pozywa Allegro. Domaga się 100 mln zł
InPost rusza na wojnę z Allegro. Firma Rafała Brzoski skierowała sprawę do sądu arbitrażowego, w której domaga się prawie 100 mln zł kary.
InPost założył na Allegro karę w wysokości 98,7 mln zł za utrudnianie klientom wyboru formy dostawy. Serwis e-commerce uznaje te roszczenia za bezpodstawne, więc sprawa została skierowana do sądu arbitrażowego.
InPost rusza na wojnę z Allegro
O co chodzi? Między innymi o sprawę, o której pisaliśmy. Użytkownicy Allegro zaczęli donosić, że platforma utrudnia im wybór dostawy za pomocą Paczkomatów InPostu. W wielu przypadkach, już na etapie finalizacji zamówienia, zmieniana miała być forma dostawy z wybranej na Allegro Delivery lub automaty One Box.
Chodzi o działanie nie tylko niezgodne z duchem umowy, ale wbrew klientom końcowym, którzy bardzo szybko zauważyli, że ich preferencje wyboru zostały zmanipulowane na etapie zawierania transakcji i od użytkowników się o tym dowiedzieliśmy. Staramy się wyciszać, tonować i nie podgrzewać atmosfery wbrew temu co nasi koledzy z Allegro robili i jakie działania podjęli parę miesięcy temu. Z drugiej strony jako zarząd mamy obowiązek dbać o interes akcjonariuszy. Jeśli zawieramy umowy z dostawcą czy klientem i są to umowy, które z założenia są umowami wieloletnimi, podpisanymi w dobrej wierze, to jeśli któraś ze stron łamie postanowienia takiej umowy, to jako zarząd mamy obowiązek reagować.
Właśnie z tego powodu InPost nałożył na Allegro karę umowną w wysokości 98,7 mln zł. Platforma e-commerce uznaje te roszczenia za bezpodstawne i niemające oparcia w obowiązującej obie strony umowie. Jednocześnie firma nie chce komentować sprawy na tak wczesnym etapie. O wszystkim zdecyduje sąd arbitrażowy. InPost spodziewa się wyroku do końca 2026 roku.