Allegro oszukuje i udaje Greka. To nieuczciwa konkurencja, kwituje InPost

Allegro Delivery zamiast Paczkomatu — klienci oburzeni, a InPost nie szczędzi słów krytyki

Nie brakuje przypadków, gdy platforma zmienia dostawę na maszynę Allegro (One Box), położoną znacznie dalej niż ulubiony paczkomat. Mało tego, gdy użytkownicy nie zauważą zmiany, to potem Allegro Delivery pozostaje już domyślne, póki tego ręcznie nie zmienią.

Rzecznik prasowy firmy Inpost, Wojciech Kądziołka, podkreślił dla Super Biznesu, że konsument powinien mieć pełną swobodę wyboru metody dostawy, a każda zmiana powinna być uzgodniona z klientem . To konsument powinien mieć wybór i ten wybór powinien być szanowany przez przedsiębiorcę, w szczególności w sieci! — zaznaczył Kądziołka, wyrażając przy tym zaniepokojenie praktykami Allegro.

Super Biznes już czeka na odpowiedź z UOKiK-u, co jednak na to wszystko samo Allegro?

Super Biznes już ruszył z pytaniami do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Trudno się temu dziwić, skoro jeden z ekspertów zapytany o opinię odpowiedział, że zastanawia się, czy to w ogóle jest legalne . Zanim jednak sprawą zajmie się UOKiK, przyszła odpowiedź od Marcina Gruszki, rzecznika prasowego Allegro.

W Allegro priorytetem jest dla nas zawsze doświadczenie klienta. Dlatego nieustannie pracujemy nad jego optymalizacją – również w obszarze logistyki. Wszystkich naszych partnerów traktujemy jednakowo, oferując kupującym najbardziej dostępne i jakościowe formy dostawy. Jednocześnie niemal każdego dnia testujemy poszczególne moduły naszej platformy – w tym rozwiązania logistyczne – które mogą wyglądać i działać inaczej. Wszystko po to, by nieustannie poprawiać doświadczenie zakupowe naszych klientów

Jak podkreśla Super Biznes, konsument ma prawo do wyboru preferowanej metody dostawy i każda zmiana powinna być z nim uzgodniona. Gdy sklep narusza te prawa, redakcja sugeruje zgłoszenie się do UOKiK-u, co też sama zrobiła w imieniu czytelników.