Nie ma ich w Kodeksie Drogowym. Ale rosną jak grzyby po deszczu

Miejsca parkingowe dla kobiet

W Niemczech nazywa się je Frauenparkplatz, a w Europie, Australii lub niektórych krajach azjatyckich można częściej spotkać się z nazwą ladies parking. I choć dla nas może wydawać się to nieco dziwne, to tak, istnieją kraje, w których są miejsca, albo nawet całe parkingi, które są przeznaczone wyłącznie na użytek kobiet. Na ogół są one nieco szersze niż te standardowe, umiejscowione bliżej wejść do galerii handlowych oraz zdecydowanie bardziej oświetlone.