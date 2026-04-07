W Action tylko na dowód. Poproś mamę
Sieć Action wprowadza nowe zasady zakupu niektórych produktów. Chociaż polskie prawo tego nie wymaga, to niektórych rzeczy nie kupimy bez okazania dowodu.
Wiadomo, że zakup niektórych produktów wymaga okazania dowodu osobistego w celu potwierdzenia wieku. Dotyczy to między innymi alkoholu, papierosów, w tym również tych elektrycznych, a także napojów energetycznych, zawierających kofeinę. Sieć sklepów Action wprowadza na tę listę jeszcze jedną kategorię produktów, chociaż według prawa nie jest to wymagane.
Do Action z dowodem
Action wprowadza nową zasadę, w myśl której nie będzie sprzedawać noży osobom niepełnoletnim. Przy zakupie takich produktów sprzedawca może wymagać okazania dowodu osobistego.
W ramach naszego ciągłego zaangażowania w odpowiedzialną sprzedaż oraz w związku z nowymi wymogami w niektórych krajach, w 2025 roku zaktualizowaliśmy nasze wewnętrzne wytyczne i wprowadziliśmy ujednoliconą politykę dotyczącą noży i innych ostrych przedmiotów we wszystkich naszych sklepach, we wszystkich krajach. Polityka ta obejmuje ograniczenia sprzedaży ze względu na wiek oraz szczególne wymagania dotyczące opakowań.
Do sprawy odniósł się również UOKiK. Andrzej Janyszko z Departamentu Komunikacji Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wyjaśnił, że taki zakaz jest dopuszczalny, o ile występuje uzasadniona przyczyna odmowy sprzedaży takich produktów osobom niepełnoletnim. Ważne jest też, aby regulacje nie naruszały zbiorowych interesów konsumentów.