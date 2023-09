Obcy w Polsce? Odtajniono sensacyjne dane

Rząd USA odtajnił dane na temat UFO. Powstała nawet specjalna strona internetowa. Co ciekawe, Polska jest na niej jednym z tematów.

Kilka tygodni temu w Kongresie Stanów Zjednoczonych odbyło się przesłuchanie emerytowanych wojskowych, w tym byłego oficera Sił Powietrznych. Zeznali oni, że USA ma dowody na istnienie obcych cywilizacji, a także wiele nagrań z UFO (niezidentyfikowane obiekty latające) oraz UAP (niezidentyfikowane zjawiska lotnicze lub anomalne).

USA odtajnia dane

Czy to prawda? Wkrótce się dowiemy, ponieważ rząd USA stworzył oficjalną stronę internetową AARO (All-domain Anomaly Resolution Office), na której mają pojawić się odtajnione dane na temat niezidentyfikowanych zjawisk anomalnych.

Witamy na stronie internetowej All-domain Anomaly Resolution Office(AARO). Nasz zespół ekspertów kieruje wysiłkami rządu USA mającymi na celu zajęcie się niezidentyfikowanymi zjawiskami anomalnymi (UAP) z wykorzystaniem rygorystycznych ram naukowych i podejścia opartego na danych. Od czasu swojego powstania w lipcu 2022 r. AARO podjęło ważne kroki w celu usprawnienia gromadzenia danych, ujednolicenia wymogów w zakresie raportowania i ograniczenia potencjalnych zagrożeń dla bezpieczeństwa i ochrony stwarzanych przez UAP. Z niecierpliwością czekamy na możliwość korzystania z tej witryny w celu regularnego informowania opinii publicznej o pracy i ustaleniach AARO oraz zapewnienia mechanizmu raportowania UAP. Dziękujemy za wizytę.

- wita nas komunikat na stronie.

Na razie na stronie nie znajduje się wiele informacji. Natomiast znajdziemy tam wytłumaczenie, z którego wynika, że AARO zajmuje się zjawiskami znanymi jako UAP. Normalnie termin ten jest rozumiany jako niezidentyfikowane zjawiska lotnicze, jednak w tym przypadku tłumaczony jest jako niezidentyfikowane zjawiska anomalne (ang. Unidentified Anomalous Phenomen). Co to oznacza?

(A) obiekty w powietrzu, których nie można natychmiast zidentyfikować; (B) obiekty lub urządzenia transmedialne; (C) oraz zanurzone obiekty lub urządzenia, których nie można od razu zidentyfikować i których zachowanie lub działanie sugeruje, że te obiekty lub urządzenia mogą być powiązane z obiektami lub urządzeniami opisanymi w podpunkcie (A) lub (B).

- tłumaczy termin UAP strona AARO.

UFO lub UAP nad Polską?

Co ciekawe, na stronie znajduje się też bardzo prosta mapa świata, na której zaznaczone są miejsca, w których najczęściej pojawiały się doniesienia na temat UAP. To między innymi Stany Zjednoczone oraz Bliski Wschód. Jednak z perspektywy Polaków najbardziej interesujący jest fakt, że na mapie zaznaczony jest też obszar nad naszym państwem.

Niestety, na ten moment nie wiemy, co to oznacza. Nie znamy szczegółów zjawisk, które zostały wykryte lub zaobserwowane nad Polską. To być może zmieni się w przyszłości, bo AARO obiecuje większą otwartość w tej kwestii. Miejmy nadzieję, że słowa dotrzymają. Za pośrednictwem strony można też raportować różne zjawiska, chociaż jest to skierowane głównie do wojskowych oraz cywilnych pilotów.

