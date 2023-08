Fizyk z Harwardu szokuje. Obca cywilizacja ma być dla nas jak bóg

Profesor Avi Loeb twierdzi, że odkrycie obcej cywilizacji, która ma miliardy lat, może być dla ludzkości czynnikiem jednoczącym. Jego zdaniem tak zaawansowane cywilizacje mogą być przez nas postrzegane niemal bosko. Jednocześnie fizyk jest niemal pewien, że gdzieś w kosmosie mamy sąsiadów.

Avi Loeb, który tytuł profesora fizyki zdobył w wieku 24 lat na Uniwersytecie Hebrajskim w Jerozolimie, jest zdania, że aroganckie byłoby z naszej strony myślenie, że jesteśmy sami w kosmosie, że nie mamy żadnego sąsiada. Zauważa on, że w samej Drodze Mlecznej znajdują się dziesiątki miliardów planet, a takich galaktyk są przecież setki miliardów i to tylko w obserwowalnej części wszechświata.

Jego zdaniem kontakt z zaawansowaną, obcą cywilizacją może być dla ludzkości sygnałem alarmowym, który podziała na nas jak czynnik jednoczący.

Może być o wiele więcej sąsiadów, którzy są o wiele bardziej spełnieni niż my i możemy się od nich uczyć. Mam więc nadzieję, że doprowadzi to ludzkość do lepszego miejsca w dłuższej przyszłości.