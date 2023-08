Fenomen na Marsie. Znaleziono plaster miodu. Tylko spójrzcie

Łazik Curiosity odkrył podłoże o charakterystycznym kształcie. Struktura przypominająca na pierwszy rzut oka plaster miodu może zawierać poszlaki dotyczące przeszłości planety.

Nie do końca wiadomo, jakie dokładnie są początki życia na Ziemi, lecz wielu naukowców uważa, że jednym z głównych czynników były utrzymujące się cykle wilgotnych i suchych warunków na lądzie. Miało to doprowadzić do warunków zwiększenia ilości związków niezbędnych do życia drobnoustrojów. Jak się okazuje, podobne cykle mogły występować na Marsie, czego dowodem jest ostatnie odkrycie łazika Curiosity.

Popękana powierzchnia Marsa może wiele wyjaśnić

10 sierpnia na łamach czasopisma Nature został opublikowany artykuł, w którym możemy znaleźć informacje na temat odnalezionego przez łazik Curiosity fragmentu powierzchni Marsa. Na ilustracjach możemy zauważyć charakterystyczny, sześciokątny wzór, stanowiący dowód na występowanie mokrych i suchych cykli na Czerwonej Planecie.

Te szczególne pęknięcia błotne powstają, gdy warunki wilgotno-suche występują wielokrotnie – być może sezonowo

– powiedział główny autor artykułu, William Rapin z francuskiego Institut de Recherche en Astrophysique et Planétologie.

Łazik Curiosity wspina się po warstwach osadowych góry Sharp w kraterze Gale. Analizowane zdjęcie przez Williama Rapina i jego zespół pochodzi jeszcze z 2021 roku, gdy maszyna po pozyskaniu próbki z obiektu "Pontours" skierowała kamerę na podłoże i dostrzegła ciekawy wzór. Głębsze warstwy tego terenu bogate są w minerały ilaste, z kolei wyższy w siarczany.

Jak wskazuje Rapin, jest to pierwszy raz, gdy mamy tak namacalny dowód na to, że starożytny klimat Marsa miał tak regularne cykle mokre i suche. Podkreśla również, że są one ważnym składnikiem, a może nawet i jednym z warunków, powstania życia.

