Bezpieczeństwo

Klienci banku Santander zagrożeni. Kliknięcie śmierci wyczyści konto

Santander Bank znów znalazła się na celowniku oszustów. Tym razem przestępcy rozsyłają fałszywe e-maile z niebezpiecznym linkiem. Klikniecie w odnośnik wiąże się z poważnym zagrożeniem.

Mieszko Zagańczyk (Mieszko)
MIESZKO ZAGAńCZYK (MIESZKO) 18:01
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Klienci banku Santander zagrożeni. Kliknięcie śmierci wyczyści konto

Santander Bank Polska to jeden z większych banków działających w naszym kraju, a liczba jego klientów zbliża się do 6 mln. Dobrze wiedzą o tym cyberprzestępcy, którzy ze stałą regularnością podejmują ataki wymierzone w posiadaczy kont w Santanderze. CSIRT KNF, czyli Zespół Reagowania na Incydenty Bezpieczeństwa Komputerowego polskiego sektora finansowego, przestrzega przed nową akcją oszustów. Ruszyła kampania phishingowa, w której przestępcy podszywającą się pod Santander Bank Polska. 

Dalsza część tekstu pod wideo

Cyberprzestępcy przesyłają fałszywe wiadomości e-mail, w których informują użytkowników o rzekomej aktualizacji systemu

– alarmuje CSIRT KNF.

Mechanizm nie jest nową metodą oszustów, ale wciąż niestety przynosi efekty. W treści e-maila pojawia się komunikat, że dla zachowania ciągłości usług wymagana jest ważna aktualizacja systemu. Czynność tę trzeba wykonać w ciągu 24 godzin, bo inaczej usługi banku będą niedostępne. Chociaż całość jest pisana nieporadną, łamaną polszczyzną, wskazującą na to, że atak jest kierowany zza granicy, to jednak wielu Polaków może się na to nabrać, zwłaszcza pod presją czasową. To też znana już sztuczka socjotechniczna, która sprawia, że ofiara podejmuje impulsywne reakcje. W tym przypadku chodzi o kliknięcie wyraźnego przycisku „Uruchom aktualizację teraz”.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Smartfon DOOGEE Blade 10 4/128GB 6.56" 90Hz Ciemnoszary
Smartfon DOOGEE Blade 10 4/128GB 6.56" 90Hz Ciemnoszary
0 zł
599.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 599.99 zł
Smartfon APPLE iPhone 15 5G 128GB 6.1" Zielony
Smartfon APPLE iPhone 15 5G 128GB 6.1" Zielony
-150 zł
2999 zł - najniższa cena
Kup teraz 2849 zł
Smartfon MYPHONE Hammer Construction 2 Military Edition 5G 6/128GB 6.58" 120Hz Czarno-zielony
Smartfon MYPHONE Hammer Construction 2 Military Edition 5G 6/128GB 6.58" 120Hz Czarno-zielony
0 zł
1699 zł - najniższa cena
Kup teraz 1699 zł
Advertisement

Kliknięcie prowadzi do niebezpiecznej strony imitującej witrynę Santander Bank Polska. Oszuści chcą, by podać tam swoje dane dostępowe do bankowości elektronicznej – a więc login i hasło. To wstęp do dalszych ataków – w kolejnych krokach przestępcy mogą podejmować próby wykonania przelewów z konta lub w skrajnym przypadku dążyć do całkowitego przejęcia konta.

Lampką alarmową jest przede wszystkim adres, który w przypadku banku Santander powinien prowadzić do strony www.centrum24.pl. Każdy inny, zwłaszcza w domenie .com, jak w podanym przykładzie, jest niewłaściwy. Co też ważne – żaden z banków nie wymaga tego typu aktualizacji systemu, więc już sama treść zawiadomienia wskazuje na grubą próbę oszustwa. Nie dajcie się na to nabrać.

Image
telepolis
Santander Bank Polska oszustwo Santander CSIRT KNF
Zródła zdjęć: MOZCO Mateusz Szymanski / Shutterstock.com
Źródła tekstu: CSIRT KNF