Nie mamy jeszcze samochodu elektrycznego, ale jesteśmy potęgą w bateriach

W zalewie ostatnich informacji ukryła się jedna bardzo ciekawa - koreański SK innovation będzie miał w Polsce swoją największą na świecie fabrykę baterii litowo-jonowych. Dołączy tym samym do swoich rodaków z LG. Jak zatem będzie wyglądał rynek baterii w Polsce?

Fabryka polskich samochodów elektrycznych ma zgodnie z planem powstać w Jaworznie. Nie oznacza to jednak, że nie mamy w Polsce jeszcze branży samochodów elektrycznych. Doskonale stoimy w dziedzinie baterii do takich samochodów. Dwa tygodnie temu koreański SK Innovation postanowił rozbudować swoją fabrykę separatorów baterii w Dąbrowie Górniczej. Będzie to tym samym największa fabryka koreańskiego koncernu na świecie. Docelowo pracę znajdzie 1000 osób. Jaworzno i Dąbrowa Górnicza to województwo śląskie, jednak nie jest to jedyny region korzystający na rozwoju samochodów elektrycznych. Największą fabrykę na świecie LG postawił pod Wrocławiem. Już teraz pracuje tam ponad cztery tysiące osób.

Na Dolnym Śląsku zainwestował też Mercedes Benz. O ile zatem największe inwestycje w Polsce w tej branży tworzą Koreańczycy, to nie jesteśmy uzależnieni wyłącznie od nich. Konin wybrali z kolei Brytyjczycy z Johnson Matthey. Nie jest to w Polsce całkowicie nowa firma - wcześniej zainwestowała już ona w Gliwicach. W tym śląskim mieście jest też obecna grupa BMZ. Widzimy zatem, że najbardziej liczą się województwa dolnośląskie i śląskie. Nic dziwnego zatem, że już wcześniej Transport & Environment informował, że Polska jest unijnym liderem w sektorze baterii. Trzeba pamiętać, że było to jeszcze przed ogłoszeniem kolejnych inwestycji w naszym kraju.

Źródło zdjęć: UM Dąbrowa Górnicza

Źródło tekstu: um dabrowa gornicza, menadzerfloty