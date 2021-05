KP Labs kosmiczną firmą roku według Agencji Rozwoju Przemysłu

Kosmos to nie tylko NASA, SpaceX czy ambicje Chin. Agencja Rozwoju Przemysłu wyróżniła śląską firmę KP Labs jako kosmiczną firmę roku.

Ostatnio w kosmosie dzieje się coraz więcej. Poza NASA i SpaceX z przytupem swoją obecność zaznaczyły Chiny. Nie znaczy to jednak, że w Polsce nie mamy nikogo, kto zajmowałby się inżyniera związaną z podbojem kosmosu. Agencja Rozwoju Przemysłu wybrała Kosmiczną Firmę Roku, a laureatem tej nagrody stała się firma z Gliwic o nazwie KP Labs. To kolejne dobre wieści dla Śląska związane z technologią. Wcześniej informowaliśmy, że amerykański gigant telekomunikacyjny AT&T zatrudni 700 osób w Katowicach w nowym centrum operacyjnym, niedawno natomiast o swoim nowym centrum innowacji w Katowicach poinformowali Szwajcarzy z działającego w sektorze automotive LKQ Europe. Teraz z kolei nagroda idzie do firmy z Gliwic.

KP Labs powstał niedaleko Politechniki Śląskiej i zajmuje się uczeniem maszynowym, przetwarzaniem danych na orbicie, oprogramowaniem czy wizją komputerową. W zeszłym roku firma zdobyła 7 nowych zamówień na łączną kwotę 18 milionów złotych.W tym roku w Gliwicach powstanie centrum badań i rozwoju, natomiast w 2023 w komosie będzie satelita firmy. Będzie to Intuition-1.

Źródło tekstu: slaskibiznes, kp labs, wł