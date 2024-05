Huawei nasłuchiwał w Puszczy Białowieskiej. Oto co usłyszał

Huawei podsumował efekty nasłuchu w Białowieskim Parku Narodowym. Zebrano ponad milion próbek dźwiękowych, co doprowadziło do ciekawych odkryć.

Półtora roku temu Huawei razem z Białowieskim Parkiem Narodowym oraz startupem Rainforest Connection (RFCx) ogłosił uruchomienie systemu monitoringu akustycznego w Puszczy Białowieskiej, aby badać stan bioróżnorodności. Projekt wystartował ostatecznie w 2023 roku, a dziś Huawei na konferencji prasowej ujawnił efekty tych badań.

Huawei pomógł zbudować system czujników akustycznych

Rozwiązanie wykorzystane na terenie Puszczy Białowieskiej składa się z 70 urządzeń offline o nazwie AudioMoth Edge oraz 3 urządzeń Guardian, które tworzą system czujników akustycznych rejestrujących odgłosy przyrody, w tym wokalizacje różnych gatunków. Zebrane dane są następnie przesyłane do platformy chmurowej w celu analizy przez sztuczną inteligencję.

Urządzenia AudioMoth Edge to zaawansowane rejestratory dźwięku o pełnym spektrum, które wychwytują zarówno częstotliwości słyszalne, jak i ultradźwiękowe, które są automatycznie zapisywane na kartach SD w formie nieskompresowanej.

Urządzenia Guardian, w pełni zasilane energią słoneczną, mają wbudowane mikro-odbiorniki i anteny do przesyłania danych audio do chmury za pośrednictwem sieci GSM, co pozwala na monitorowanie aktywności dzikich zwierząt w czasie rzeczywistym. Połączone technologie tworzą inteligentny system, który umożliwia znacznie efektywniejszą ochronę unikatowych obszarów przyrodniczych, takich jak Puszcza Białowieska.

Ponad milion próbek głosów

Projekt polegał na prowadzeniu pasywnego monitoringu akustycznego (PAM) w okresie od 27 marca do 9 czerwca 2023 r. W tym celu, w 61 lokalizacjach na terenie parku zainstalowano rejestratory AudioMoth, które działały w szczycie sezonu aktywności ptaków, czyli od kwietnia do czerwca. Każdy z rejestratorów gromadził dane przez średnio 37 dni, co w rezultacie dało 1 091 790 jednominutowych nagrań. Te z kolei były na bieżąco przesyłane na platformę Arbimon w celu analizy.

W efekcie zidentyfikowano 56 gatunków zwierząt (52 ptaki, 3 ssaki, 1 płaz), co stanowi ok. 36% wszystkich spośród 145 gatunków występujących w Białowieży. Jedne z najciekawszych nagranych odgłosów należą m.in. do wilka szarego, jelenia czy żubra. Nagrań można posłuchać na stronie posluchajpuszczy.pl.

Realizacja projektu w Puszczy Białowieskiej to część globalnej inicjatywy Huawei TECH4ALL.

Źródło zdjęć: Telepolis.pl, Rainforest Connection, Huawei

Źródło tekstu: Huawei