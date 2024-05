Elon Musk na Bali. Uruchamia usługę Internetu SpaceX

Elon Musk, szef SpaceX i Tesli, w miniony weekend udał się na Bali, aby oficjalnie uruchomić w Indonezji Starlink, usługę internetu satelitarnego SpaceX.

Elon Musk wraz z indonezyjskim ministrem zdrowia Budi Gunadi Sadkinem uruchomili wczoraj satelitarną usługę Internetu SpaceX dla krajowego sektora zdrowia. Ma to na celu poprawić dostęp w odległych częściach rozległego archipelagu.

Jestem bardzo podekscytowany możliwością zapewnienia łączności w miejscach o słabej łączności. Jeśli masz dostęp do internetu, możesz nauczyć się wszystkiego (...) Może to naprawdę uratować życie odległym klinikom medycznym i myślę, że to również szansa na edukację.

- powiedział Musk

Internet, który działa i ratuje życie

Miliarder podkreślił znaczenie zapewnienia dostępu do internetu w odległych zakątkach rozległego archipelagu, składającego się z 17 000 wysp, w trzech strefach czasowych. Starlink posiada satelity, które pozostają na niskiej orbicie, co umożliwia im dostarczanie szybkich usług internetowych do większej liczby miejsc niż większość lokalnych dostawców. Podczas inauguracji, Musk, przeprowadził test szybkości usługi z kilkoma pracownikami służby zdrowia z odległych obszarów archipelagu. To ważne wydarzenie, bowiem wśród ponad 10 000 klinik w całym kraju wciąż około 2700 nie ma dostępu do internetu.

Należąca do SpaceX spółka Starlink, jest właścicielem prawie 60% z około 7500 satelitów, krążących wokół Ziemi, dominuje zatem w sferze internetu satelitarnego.

Miliarder przybył na Bali prywatnym odrzutowcem. W poniedziałek spotka się z prezydentem Indonezji Joko Widodo oraz wygłosi przemówienie w ramach konferencji Światowego Forum Wody.

