Elon Musk zwolnił cały zespół Tesli. Ujawniono powód

Ten rok dla branży technologicznej Tesla była wyjątkowo brutalny. Firma może uważać się za rekordzistę, biorąc pod uwagę najgorsze powody zwalniania pracowników.

Mamy rekordzistę najgorszego powodu zwalniania pracowników?

Z nowego raportu Reutersa, możemy dowiedzieć się wiele odnośnie szczegółów, które doprowadziły do zwolnienia 500 pracowników z zespołu Supercharger Tesla. Przypomnijmy, że do zwolnień doszło z początkiem maja. Według agencji Elon Musk spotykał się prywatnie z dyrektorką zarządzającą Rebeccą Tinucci.

Podobno, tematem spotkania były rozmowy na temat rozbudowy ekipy Superchargerów. Ale gdyby faktycznie doszło do takiej interakcji między Muskiem a Tinucci, jak donosi Reuters, to byłoby to dobrym uzupełnieniem stosów raportów na temat niestabilnego środowiska pracy w Tesli. Okazało się, że było to nad wyraz ponure miejsce pracy - weźmy na przykład pod uwagę wysoki wskaźnik obrażeń ciała w miejscu pracy oraz powtarzające się oskarżenia o rasizm.

Jaki był powód zwolnień w ekipie Superchargerów?

Musk podobno był niezadowolony z prezentacji Rebecci Tinucci i wtedy posypały się zwolnienia. Zwolniona została także sama Tinucci i pozostałych 500 członków ekipy Supercharger. Jako oficjalny powód rozwiązania działu podano niesatysfakcjonujące wyniki, niechęć do zmian oraz odgórny nakaz redukcji zatrudnienia. Jednym słowem, oszczędności w rozwoju firmy, które w przypadku Tesli mogą iść w setki milionów dolarów rocznie.

Ciekawe jest to, że część tych pracowników już wraca z powrotem do pracy w Tesli.

Co na to zwykli właściciele Tesli? No cóż, od początku miesiąca nie są już tak bardzo nastawieni entuzjastycznie do firmy. Choć istnieją kraje, gdzie sieć Superchargerów jest doskonale rozwinięta, nadal istnieją regiony, w których prezentuje się ona nad wyraz słabo. Do tych regionów zalicza się Polska, w której z pewnością da się odczuć skutki tych zwolnień i oszczędności.

