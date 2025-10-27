Nowy sposób na komary. Naukowcy odkryli coś absolutnie przełomowego

Grzyb wydzielający zapach kwiatów

Naukowcom udało się zamienić zapach kwiatów w środek zabijający komary. Ta "perfumowana broń biologiczna" może okazać się prawdziwą rewolucją w walce z tymi uciążliwymi insektami. Międzynarodowy zespół naukowców z Maryland opracował specjalnego grzyba o zapachu kwiatów, który zwabia komary, zmuszając je do zbliżenia się i umierania.

Grzyb wydziela longifolen, naturalny zapach, który je przywabia. W kontakcie z grzybem komary ulegają zakażeniu i umierają w ciągu kilku dni. Ważne jest to, że jest on całkowicie nieszkodliwy dla ludzi, niedrogi w produkcji i zachowuje swoje właściwości komarobójcze przez długie miesiące. Ten innowacyjny środek biologiczny może mieć kluczowe znaczenie w miarę rozprzestrzeniania się komarów wraz ze zmianami klimatu.

Przed tym badaniem nie znano longifolenu, jako substancji przyciągającej komary. Pozwalamy naturze podpowiedzieć nam, co działa przeciwko komarom. wyjaśnił współautor badania Raymond St. Leger, wybitny profesor entomologii.

Inspiracją dla naukowców były naturalne grzyby wydzielające przyjemną woń, która przyciąga komary. Opierając się na tym pomyśle, stworzyli zmodyfikowanego grzyba, który działa niczym zabójczy zapach na szkodniki. To bardzo obiecujące narzędzie do walki z malarią, dengą i innymi śmiertelnymi chorobami, które stają się coraz bardziej odporne na wszelkiego rodzaju chemiczne pestycydy.