Samsung Pay w końcu w Polsce. To może być hit

Samsung jest w Polsce największym smartfonowym graczem, ale czy to wystarczy?

Chociaż nikt nie może odmówić koreańskiemu producentowi wielkości na polskim rynku, wejście z płatnościami Samsung Pay nie musi wcale oznaczać spektakularnego sukcesu. Wszystko za sprawą przyzwyczajeń klientów, którzy od dawna korzystają już głównie z płatności Google'a i Apple'a.

Kolejny byt, niewnoszący nic ekstra, może okazać się jedynie alternatywą dla fanów marki, a nie czołowym graczem, jak wieszczy to serwis Cashless we swoim wpisie. Pamiętajmy też, że dla wielu osób płatnościami mobilnymi z wyboru jest polski BLIK. W przeciwieństwie jednak do tego ostatniego, w przypadku Samsung Pay nie musimy się martwić o zgodność z terminalami na całym świecie.

Dodawanie karty jest proste — to proces znany z konkurencyjnych portfeli

Samsung Pay nie różni się niczym istotnym od konkurencyjnego Google Pay i Apple Pay. Mechanizm jego działania jest taki sam — dodajemy do pamięci telefonu wirtualną kartę płatniczą, wykonując wstępnie jej zdjęcie oraz autoryzując ją SMS-em lub aplikacją banku i zamiast plastikowej karty do terminala zbliżamy odblokowany smartfon.

Jeśli w dalszym ciągu w Samsung Wallet nie widzisz u siebie pozycji karty płatnicze, koniecznie zaktualizuj aplikację Samsung Wallet w Galaxy Store. Po tej operacji dostajemy pełną wersję usługi.