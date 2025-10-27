Aplikacje

Samsung Pay w końcu w Polsce. To może być hit

Samsung dotarł wreszcie nad Wisłę ze swoimi płatnościami mobilnymi Samsung Pay. Płatności wykonywane za pomocą cyfrowych portfeli Apple Pay i Google Pay to w Polsce już co 5. transakcja, a jak widać po posunięciu Koreańczyków — jest przestrzeń na dalszy wzrost.

Lech Okoń (LuiN)
LECH OKOń (LUIN) 14:57
2
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Telepolis.pl
Samsung Pay w końcu w Polsce. To może być hit

Samsung jest w Polsce największym smartfonowym graczem, ale czy to wystarczy?

Chociaż nikt nie może odmówić koreańskiemu producentowi wielkości na polskim rynku, wejście z płatnościami Samsung Pay nie musi wcale oznaczać spektakularnego sukcesu. Wszystko za sprawą przyzwyczajeń klientów, którzy od dawna korzystają już głównie z płatności Google'a i Apple'a.

Dalsza część tekstu pod wideo

Kolejny byt, niewnoszący nic ekstra, może okazać się jedynie alternatywą dla fanów marki, a nie czołowym graczem, jak wieszczy to serwis Cashless we swoim wpisie. Pamiętajmy też, że dla wielu osób płatnościami mobilnymi z wyboru jest polski BLIK. W przeciwieństwie jednak do tego ostatniego, w przypadku Samsung Pay nie musimy się martwić o zgodność z terminalami na całym świecie.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Smartfon SAMSUNG Galaxy S25 Ultra 5G 12/256GB 6.9" 120Hz Srebrny SM-S938
Smartfon SAMSUNG Galaxy S25 Ultra 5G 12/256GB 6.9" 120Hz Srebrny SM-S938
0 zł
5999 zł - najniższa cena
Kup teraz 5999 zł
Smartfon SAMSUNG Galaxy A36 5G 6/128GB 6.7" 120Hz Czarny SM-A366
Smartfon SAMSUNG Galaxy A36 5G 6/128GB 6.7" 120Hz Czarny SM-A366
0 zł
1599 zł - najniższa cena
Kup teraz 1599 zł
Smartfon SAMSUNG Galaxy S24 FE 5G 8/128GB 6.7” 120Hz Niebieski SM-S721
Smartfon SAMSUNG Galaxy S24 FE 5G 8/128GB 6.7” 120Hz Niebieski SM-S721
0 zł
2399 zł - najniższa cena
Kup teraz 2399 zł
Advertisement

Dodawanie karty jest proste — to proces znany z konkurencyjnych portfeli

Samsung Pay nie różni się niczym istotnym od konkurencyjnego Google Pay i Apple Pay. Mechanizm jego działania jest taki sam — dodajemy do pamięci telefonu wirtualną kartę płatniczą, wykonując wstępnie jej zdjęcie oraz autoryzując ją SMS-em lub aplikacją banku i zamiast plastikowej karty do terminala zbliżamy odblokowany smartfon.

Samsung Pay w końcu w Polsce. To może być hit

Jeśli w dalszym ciągu w Samsung Wallet nie widzisz u siebie pozycji karty płatnicze, koniecznie zaktualizuj aplikację Samsung Wallet w Galaxy Store. Po tej operacji dostajemy pełną wersję usługi.                                                     

W Europie od lutego 2025 roku Samsung Pay dostępny jest oficjalnie w Belgii, Holandii i Luksemburgu, wcześniej zaś usługa trafiła do Wielkiej Brytanii, Niemiec, Francji, Hiszpanii, Włoch, Szwecji, Norwegii, Finlandii, Danii, Grecji i Szwajcarii. W Korei Południowej płatności Samsung Pay są w użyciu aż 80% użytkowników smartfonów.

Image
telepolis
samsung Samsung Pay Samsung Wallet płatności samsung
Zródła zdjęć: Marian Szutiak / Telepolis.pl
Źródła tekstu: Cashless, oprac. wł