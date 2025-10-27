Sprzęt

Ten czytnik e-booków kosztuje tylko 279 zł i ma to, co najważniejsze

Dzisiejsze czytniki e-booków zwykle mają szereg funkcji i dostęp do cyfrowych sklepów, oraz bibliotek. Jednak nie to jest najważniejsze.

Paweł Maretycz (Maniiiek)
PAWEł MARETYCZ (MANIIIEK) 13:36
Telepolis.pl
Czytnik e-booków to świetna opcja, kiedy jesteśmy w drodze, lub mamy małe mieszkanie. W niewielkim urządzeniu niewiele grubszym od zeszytu mieści się cała biblioteka. Bemi Cognita + to natomiast model budżetowy. Nie ma tu dostępu do sieci, podświetlenia, czy nawet obsługi formatu EPUB, chociaż na szczęście są MOBI i PDF. Pamiętajmy jednak, że można go kupić za 279 zł.

Bemi Cognita + Tanie czytanie

Bemi Cognita +

Czytnik ten oferuje jednak to, co najważniejsze: ekran e-ink. Jest to 6-calowy panel oferujący 16-odcieni szarości i rozdzielczość 1024 × 758 pikseli. Sam czytnik oferuje 4 GB pamięci oraz slot kart microSD. To dość dużo, aby pomieścić naprawdę pokaźną bibliotekę książek. Do wad można zaliczyć natomiast złącze microUSB, które wymaga dodatkowego kabla. 

Mimo to będzie to świetny zakup dla osób, którym wystarczy jednorazowe wrzucenie plików e-booków z komputera na czytnik i cieszenie się książkami, bez ciągłego przeglądania nowości wydawniczych na samym ekranie urządzenia. Zwłaszcza że kosztuje jedynie 279 zł.

Nie jest to tekst sponsorowany, ani taki, który powstał ze współpracy ze sklepem. Warto więc pamiętać, że promocje są ograniczone czasowo, a liczba sztuk produktów nimi objętych jest ograniczona.

telepolis
czytnik e-booków Bemi Bemi Cognita +
Zródła zdjęć: Bemi