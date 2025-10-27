Sprzęt

Było 649 zł, a jest 249 zł. x-kom znowu pozamiatał

Większość gier dzisiaj jest projektowanych pod konsole. Dlatego też granie na padzie nawet na PC ma dużo sensu.

Paweł Maretycz (Maniiiek)
PAWEł MARETYCZ (MANIIIEK) 15:43
0
Jednak pad padowi nierówny. Porządny kontroler różni się od takiego za kilka dych w ten sam sposób, jak różnią się tanie myszki i klawiatury od porządnych peryferiów. Tak się natomiast składa, że SCUF Envision Wireless, który zalicza się do padów z wyższej półki, jest obecnie w promocji za jedyne 249 zł.

SCUF Envision Wireless Aż 400 zł taniej

SCUF Envision Wireless

Jest to wariant, który obsługuje zarówno połączenie przewodowe, po kablu USB-C, jak i bezprzewodowe dzięki adapterowi 2,4 GHz. W obydwu tych scenariuszach opóźnienia są wręcz pomijalne. Na uwagę zasługuje tu fakt, że mimo budowy przypominającej kontroler Xbox, to układ d-pada i analogów jest typowy dla padów PlayStation. Co więcej, sam d-pad i przyciski ABXY oferują mechaniczne przełączniki. Dzięki temu ich klik jest przyjemny i precyzyjny.

Co więcej, producent dołożył masę dodatkowych, programowalnych przycisków: dwa z nich są na boku kontrolera, dzięki czemu można je wciskać bez odrywania kciuków od drążków analogowych. Są także dwie pary na spodzie pada, oraz 5 dodatkowych przełączników na jego dolnej krawędzi. A wszystko to za jedyne 249 zł.

Nie jest to tekst sponsorowany, ani taki, który powstał ze współpracy ze sklepem. Warto więc pamiętać, że promocje są ograniczone czasowo, a liczba sztuk produktów nimi objętych jest ograniczona.

telepolis
gaming SCUF Pady do gier SCUF Envision Wireless
Zródła zdjęć: SCUF, Lech Okoń / Telepolis