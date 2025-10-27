Było 649 zł, a jest 249 zł. x-kom znowu pozamiatał
Większość gier dzisiaj jest projektowanych pod konsole. Dlatego też granie na padzie nawet na PC ma dużo sensu.
Jednak pad padowi nierówny. Porządny kontroler różni się od takiego za kilka dych w ten sam sposób, jak różnią się tanie myszki i klawiatury od porządnych peryferiów. Tak się natomiast składa, że SCUF Envision Wireless, który zalicza się do padów z wyższej półki, jest obecnie w promocji za jedyne 249 zł.
SCUF Envision Wireless
Jest to wariant, który obsługuje zarówno połączenie przewodowe, po kablu USB-C, jak i bezprzewodowe dzięki adapterowi 2,4 GHz. W obydwu tych scenariuszach opóźnienia są wręcz pomijalne. Na uwagę zasługuje tu fakt, że mimo budowy przypominającej kontroler Xbox, to układ d-pada i analogów jest typowy dla padów PlayStation. Co więcej, sam d-pad i przyciski ABXY oferują mechaniczne przełączniki. Dzięki temu ich klik jest przyjemny i precyzyjny.
Co więcej, producent dołożył masę dodatkowych, programowalnych przycisków: dwa z nich są na boku kontrolera, dzięki czemu można je wciskać bez odrywania kciuków od drążków analogowych. Są także dwie pary na spodzie pada, oraz 5 dodatkowych przełączników na jego dolnej krawędzi. A wszystko to za jedyne 249 zł.
Nie jest to tekst sponsorowany, ani taki, który powstał ze współpracy ze sklepem. Warto więc pamiętać, że promocje są ograniczone czasowo, a liczba sztuk produktów nimi objętych jest ograniczona.