Sprzęt

Honor 400 Smart, budżetowiec z pancerzem nosorożca. Już w Polsce

Honor wprowadza do Polski budżetowy smartfon Honor 400 Smart. Producent zachwala zwiększoną trwałość obudowy oraz nowe funkcje sztucznej inteligencji. 

Mieszko Zagańczyk (Mieszko)
MIESZKO ZAGAńCZYK (MIESZKO) 15:22
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Honor 400 Smart, budżetowiec z pancerzem nosorożca. Już w Polsce

Honor 400 Smart opisywany jest przez producenta jako wytrzymały smartfon z segmentu budżetowego. Jego obudowa ma wzmocnione narożniki, inspirowane strukturą pancerza nosorożca. Zapewnia to zwiększoną ochronę na upadki z 2 metrów i zgniatanie, co potwierdza certyfikat SGS Premium Performance. Urządzenie jest odporne na mycie, płukanie i rozpryski wody, zgodnie z normą IP54. Dodatkowo, dzięki funkcji Wet-hand Touch Enhancement, użytkownicy mogą cieszyć się płynną obsługą nawet mokrymi lub tłustymi palcami.

Dalsza część tekstu pod wideo
Honor 400 Smart, budżetowiec z pancerzem nosorożca. Już w Polsce

Honor 400 Smart został wyposażony w akumulator o pojemności 6500 mAh z ładowaniem o mocy 35 W. Producent obiecuje trwałość ogniwa przez 5 lat. Dzięki wielopunktowemu monitorowaniu temperatury bateria działa w zakresie temperatur od -20°C do 55°C, co pozwala jej funkcjonować idealnie nawet w najtrudniejszych warunkach. 

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Smartfon HONOR 400 5G 8/256GB 6.55" 120Hz Czarny
Smartfon HONOR 400 5G 8/256GB 6.55" 120Hz Czarny
0 zł
1799 zł - najniższa cena
Kup teraz 1799 zł
Smartfon HONOR 400 Pro 5G 12/512GB 6.7" 120Hz Czarny
Smartfon HONOR 400 Pro 5G 12/512GB 6.7" 120Hz Czarny
0 zł
2899 zł - najniższa cena
Kup teraz 2899 zł
Smartfon HONOR Magic 7 Pro 5G 12/512GB 6.8" 120Hz Szary
Smartfon HONOR Magic 7 Pro 5G 12/512GB 6.8" 120Hz Szary
0 zł
3999 zł - najniższa cena
Kup teraz 3999 zł
Advertisement

Honor 400 Smart został wyposażony w przycisk AI, który wprowadza zupełnie nowy sposób interakcji z AI. Przycisk ma dwa tryby działania, które odpowiadają różnym funkcjom. Jedno kliknięcie pozwala użytkownikom otworzyć wybraną przez siebie aplikację lub przeprowadzić czyszczenie w tle i przyspieszenie działania urządzenia. Z kolei długie przytrzymanie aktywuje funkcje takie jak tłumaczenie AI czy tworzenie treści AI, zapewniając spersonalizowane i płynne doświadczenia.

Honor 400 Smart, budżetowiec z pancerzem nosorożca. Już w Polsce

Dodatkowo, dzięki najnowszemu systemowi MagicOS 9.0 opartemu na Androidzie 15, Honor 400 Smart oferuje szereg inteligentnych funkcji, takich jak Magiczna Kapsuła, Magiczny Portal, Zakreśl, aby wyszukać oraz Asystent Google Gemini. Urządzenie obsługuje również funkcje edycji AI, w tym Rozszerzenie obrazu AI, Zwiększanie rozdzielczości AI czy Wycinek AI i wiele innych, co czyni je idealnym partnerem zarówno do pracy, jak i codziennego życia.

Honor 400 Smart, budżetowiec z pancerzem nosorożca. Już w Polsce

Honor 400 Smart napędzany jest układem Snapdragon 6s Gen 3, któremu pomaga 4 GB pamięci RAM oraz 128 GB pamięci wewnętrznej. Wyświetlacz IPS ma przekątną 6,77 cala i rozdzielczość HD+ (720 x 1610). Sekcję foto tworzą dwa tylne aparaty 50 + 2 Mpix, do zdjęć selfie wykorzystamy jednostkę 5 Mpix. Telefon oferuje łączność 5G, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.1, NFC, za lokalizację odpowiadają moduły GPS, GLONASS, Galileo i Beidou.

Kolory, cena i dostępność

Honor 400 Smart dostępny jest w dwóch wersjach kolorystycznych: złotej (Desert Gold) oraz czarnej (Velvet Black). Cena detaliczna urządzenia wynosi 849 zł. W specjalnej ofercie w Orange smartfon można kupić już za 360 zł (z każdym abonamentem) lub 499 zł (bez abonamentu).

Honor 400 Smart
0 opinii
Honor 400 Smart

Honor 400 Smart
0 opinii
Ekran 6.77" TFT
Pamięć RAM 4 GB
Procesor 2.3 GHz
Aparat 50 Mpix
Bateria 6500mAh
Pamięć wbudowana 128 GB
Zobacz więcej
Image
telepolis
honor HONOR 400 Smart
Zródła zdjęć: HONOR