Aplikacje

Duże zmiany w Google Chrome na Androidzie. To musisz zrobić

Użytkownicy przeglądarki Google Chrome na Androidzie muszą szykować się na zmiany. Aplikacja zostanie mocno odświeżona.

Damian Jaroszewski (NeR1o)
DAMIAN JAROSZEWSKI (NER1O) 08:30
0
Duże zmiany w Google Chrome na Androidzie. To musisz zrobić

Google Chrome dominuje rynek przeglądarek. Całościowo aplikacja używana jest aż przez niemal 72 proc. użytkowników. Gdy spojrzymy tylko na rynek mobilny, to liczba ta spada, chociaż nieznacznie, bo do poziomu około 70,8 proc. Dlatego też najnowsza aktualizacja dotknie wielu osób. Chrome przejdzie sporą zmianę.

Aktualizacja Google Chrome

Co zmieniło się w najnowszej wersji Chrome? Google wprowadził do aplikacji swój nowy język projektowania, określany mianem M3 Expressive. Oznacza to, że poszczególne elementy aplikacji wyglądają trochę inaczej niż wcześniej.

Przede wszystkim poszczególne elementy zyskały bardziej zaokrąglone rogi. Tyczy się to między innymi menu ustawień aplikacji. Zmienił się także ekran z otwartymi zakładami w przeglądarce, które dodatkowo zyskały dynamiczne kolory tła. Zmieniły się również poszczególne ikony, np. dodawania strony do ulubionych, pobierania czy odświeżania.

Aktualizacja udostępniana jest po stronie serwerowej. Pomimo tego wymagany jest Google Chrome w wersji co najmniej 141. Jeśli jeszcze nie widzicie zmian u siebie, to można zatrzymać aplikację w ustawieniach. Po tym powinna pojawić się już nowa wersja ze zmienionym wyglądem.

Nowy wygląd Chrome zgodny jest z wieloma innym aplikacjami Google, które w ostatnim czasie również zostały odświeżone.

telepolis
Zródła zdjęć: Alex Photo Stock / Shutterstock.com, 9to5Google
Źródła tekstu: 9to5Google